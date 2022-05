Con un triplete de Lautaro Gordillo, Flandria le sacó provecho a las ventajas que otorgó el Violeta y prácticamente sentenció el pleito en los 45 minutos iniciales. La reacción del ST apenas alcanzó para el descuento de Federico Haberkorn. Aunque no había hecho buenos primeros tiempos ni contra Almirante Brown ni ante Gimnasia de Jujuy, lo que hizo ayer Villa Dálmine frente a Flandria en los 45 minutos iniciales es muy difícil de entender. Y de explicar también. Con una llamativa pasividad y múltiples desatenciones defensivas prácticamente destruyó lo que venía construyendo en sus últimas presentaciones. Encima, Lautaro Gordillo sacó a relucir su capacidad goleadora para configurar su triplete personal y hacer todavía más evidente la flojísima actuación del Violeta. Con vergüenza, algo de ímpetu y aprovechando un quedo del Canario, el equipo de nuestra ciudad reaccionó en el complemento, pero eso no le alcanzó ni para ponerse a tiro del empate ni para maquillar el desastroso primer tiempo. Una situación que cuesta entender en el contexto que ofrecía este compromiso: para el conjunto campanense era una gran oportunidad para ratificar su crecimiento y de hacerlo frente a un rival directo en la lucha por la permanencia. Sin embargo, quedó lejísimo de ese objetivo y volvió a llenarse de dudas, casi enterrando todo lo positivo que le habían dejado el empate ante Almirante y la victoria sobre Gimnasia (J). De hecho, la única certeza que pareció ofrecer el encuentro de este sábado es que el camino de Villa Dálmine en este campeonato será de mucho sufrimiento; y que encontrar regularidad resultará una empresa sumamente complicada. Porque esta derrota 3-1, aunque tenga similitudes, es todavía más dolorosa que aquella 5-1 sufrida en Campana ante Gimnasia de Mendoza luego de la victoria sobre San Telmo. Pero, al fin de cuentas, es la realidad con la que deben convivir y lidiar este plantel, el cuerpo técnico que encabeza Carlos Pereyra y los simpatizantes en lo que queda de la temporada: ninguna victoria será confirmación de nada y ninguna derrota debe transformarse en conclusión lapidaria, aun cuando lo ocurrido en el primer tiempo en Jáuregui sea una invitación a ello. Para "Jetín" y los jugadores será el tiempo de tratar de entender en qué se falló ante Flandria (la tarea del bloque defensivo fue casi amateur) y corregirlo de cara al duelo frente a Temperley del lunes 6 de junio. Mientras tanto, acertar en las incorporaciones que ya se podrán utilizar a partir de la próxima fecha (ver aparte) asoma como otro enorme desafío de cara a un futuro que ayer se complicó todavía más. EL PARTIDO El Violeta salió a la cancha con una sola modificación en el once titular: Bertochi reemplazó a Sangiovani y se paró en la mitad de la cancha junto a Camisassa y Tello. Más suelto se movió D´Angelo, mientras Díaz y Haberkorn conformaron dupla de ataque. En el arranque, los dirigidos por Pereyra se mostraron incisivos, sobre todo para presionar en campo ajeno. Sin embargo, fue solo una sensación que no volvió a repetirse en la primera parte. A los 3 minutos, un error de Alberione (cabeceó hacia atrás) le permitió a Gordillo pelear el balón con Sosa, quien chocó al delantero en el borde del área. Por esa falta, el arquero fue amonestado y Flandria tuvo la primera chance clara de la tarde: el remate bajo de Ibáñez se desvió y le quedó a Taborda, cuya media vuelta fue despejada a puro reflejo por Sosa. Esa acción desorientó al equipo de nuestra ciudad, que nunca pudo plantarse con firmeza defensivamente. El Canario lograba cruzar fácilmente la mitad de cancha y llegar hasta las inmediaciones del área, porque el Violeta tomaba mal las marcas, no cortaba y terminaba retrasándose demasiado. Así, Ibáñez, Trinidad y Camacho llegaron con comodidad a zona de remate. Y en uno de esos disparos, tras un rebote, Sosa debió esforzarse contra un palo para manotear el balón al córner. No estaba cómodo el elenco campanense, que tampoco podía desplegar transiciones ofensivas y solo arrimó peligro con un zurdazo de D´Angelo que salió ancho por el primer palo. Y a los 21 minutos, en otra acción en la que los jugadores de Villa Dálmine solo atinaron a acompañar a los mediocampistas rivales, Bertochi alcanzó a interceptar un pase, pero falló en el control y Gordillo, desde la puerta del área, le pegó de primera a esa pelota suelta para ubicarla contra el palo derecho de Sosa. El cachetazo no sacudió el conjunto de nuestra ciudad, que siguió jugando a un ritmo cansino, sin capacidad para disputar el balón. Entonces, en un pelotazo largo para Gordillo nació el segundo tanto del Canario: en soledad, el delantero aprovechó una floja cobertura de Gómez y Moreyra para construir una acción que terminó definiendo de cara a Sosa, casi desde el borde del área chica tras un enganche que desairó a ambos defensores. Iban 32 minutos y lo mejor que le podía pasar al Violeta era que se termine el primer tiempo. Pero faltaba mucho todavía: a los 37 fue Borasi el que aprovechó la pasividad de la última línea y anticipó a todos tras un centro de Taborda. Esta vez, la pelota salió ancha ante un Sosa que ya estaba vencido. Sin embargo, cinco minutos después, Gordillo no falló y selló su triplete en una jugada similar que se inició por el sector derecho, donde Borasi aprovechó las facilidades que otorga Martínez en la marca para avanzar y servirle el centro justo al goleador. Para el complemento, Pereyra mandó a la cancha a Sangiovani y Nouet por Alberione y Bertochi, pero nada cambió en el arranque. De hecho, antes de los 5 minutos, un mal pase de Tello casi deja a Gordillo mano a mano con Sosa, quien poco después le tapó el gol a Trinidad, que llegó al área solo por izquierda. Entonces aparecieron la frustración y los "encontronazos": D´Angelo vio la amarilla tras una discusión con Ibáñez y, posteriormente, Nouet se la agarró con Mantia. Y en ese contexto de nervios, Villa Dálmine llegó al descuento: D´Angelo jugó rápido un tiro libre y lo dejó solo a Martínez, cuyo centro bajo fue preciso para que Haberkorn solo tuviera que empujarla. Así, aprovechando algunas dudas de local y con más vergüenza que ideas, los dirigidos por Pereyra empezaron a crecer en el trámite y a llegar con asiduidad hasta el área de Lungarzo. Sobre todo con centros que se repitieron una y otra vez y obligaron a trabajar al arquero y los defensores del Canario. En ese pasaje del juego, la mejor opción del Violeta se dio a los 24, tras un gran pivoteo de Haberkorn, quien filtró el balón para que Díaz gane las espaldas de la última línea y llegue por derecha frente a frente con Lungarzo, aunque sin ángulo para definir (el arquero bancó su definición con el cuerpo). El tiempo empezó a ser el gran enemigo y "Jetín", en un trámite ya partido, donde el mediocampo era zona de tránsito y el rival se defendía con una última línea de cinco hombres, se la jugó por completo con el ingreso de Franzoni por Martínez. Y tras una nueva tanda de centros al área (Lungarzo no tuvo fallas en el juego aéreo), el Canario logró salir del asedio, consiguiendo algunas faltas en terreno ajeno. Entonces, la derrota se hizo definitivamente inevitable, producto de un primer tiempo que rozó lo vergonzoso por la pasividad y las ventajas que ofreció el equipo.

ESTA VEZ, LAUTARO DÍAZ NO PUDO DESEQUILIBRAR EN ATAQUE.



SÍNTESIS DEL PARTIDO FLANDRIA (3): Juan Manuel Lungarzo; Andrés Camacho, Gino Barbieri, Tomás Mantía, Adrián Torres; Benjamín Borasi, Tomás Bottari, Joaquín Ibáñez, Facundo Taborda; Enzo Trinidad y Lautaro Gordillo. DT: Andrés Montenegro. SUPLENTES: Germán Yacarauso, Nicolás Henry, Mariano Puch, Alejandro Nalerio, Gastón Mansilla, Juan Ignacio Álvarez Morinigo y Juan Ignacio Barbieri. VILLA DÁLMINE (1): Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Braian Camisassa, Nicolás Bertochi, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Federico Haberkorn. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Francisco Salerno, Gabriel Pusula, Rafael Sangiovani, Franco Costantino, Francisco Nouet, Nicolás González y Juan Cruz Franzoni. GOLES: PT 21m, 32m y 42m Lautaro Gordillo (F). ST 13m Federico Haberkorn (VD). CAMBIOS: ST Nouet x Bertochi (VD) y Sangiovani x Alberione (VD); 5m Mansilla x Ibáñez (F) y Álvarez Morinigo x Taborda (F); 22m Puch x Bottari (F); 30m Franzoni x Martínez (VD); 42m Costantino x Tello (VD); 43m González x Haberkorn (VD). AMONESTADOS: Barbieri, Ibáñez y Borasi (F); Sosa y D´Angelo (VD). CANCHA: Flandria. ÁRBITRO: Ramiro López.

NOUET INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO EL VIOLETA YA ESTABA 3-0 ABAJO EN EL MARCADOR.





TELLO BUSCA EN LO ALTO UNO DE LOS NUMEROSOS CENTROS QUE VILLA DÁLMINE METIÓ EN EL ÁREA DE FLANDRIA DURANTE EL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO ESTUVO CERCA DE LLEGAR AL SEGUNDO TANTO.





D´ANGELO ENCABEZÓ LA REACCIÓN QUE INTENTÓ EL VIOLETA EN EL ST.



TIEMPO DE ALTAS Y TAMBIÉN DE BAJAS Culminada la fecha y hasta el 9 de junio se pueden sumar hasta cuatro refuerzos. El Violeta tendría cerrada la llegada del mediocampista zurdo Francisco Molina. Esta 17ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional será la última antes que los equipos puedan sumar hasta cuatro refuerzos para sus planteles. Para ello tienen tiempo desde la finalización de esta jornada hasta el 9 de junio. Hasta el momento, Villa Dálmine no ha oficializado incorporaciones, pero sí ha trascendido que Francisco Molina (31 años) tendría todo acordado para sumarse al plantel. Se trata de un mediocampista ofensivo zurdo que viene jugando para Deportivo Madryn desde 2021 (hizo un gol en el actual campeonato) y que, anteriormente, registra pasos por Alvarado y Sarmiento (J), entre otros equipos. Además, el Violeta también está a la búsqueda de un lateral izquierdo (Nicolás Ihitz y Ramiro Arias suenan como posibilidades) y de dos jugadores para reforzar su ataque. Las características de estos futbolistas dependerán del futuro de Lautaro Díaz, quien estaría muy cerca de un equipo de Primera División (¿Central Córdoba de Santiago del Estero?); y también de la evolución de Juan Pablo Zárate, quien está completando la rehabilitación de su lesión de meniscos. En el rubro bajas, Villa Dálmine ya no cuenta con el arquero Germán Montoya (rescindió y se sumó a Agropecuario) ni con el defensor Federico Mazur (también rescindió). Y habría tres jugadores que no serían tenidos en cuenta para la segunda mitad de la temporada: el lateral izquierdo Lucas Amud, el volante central Emiliano Agüero y el mediocampista zurdo Joaquín Rikemberg. La probable llegada de Ihitz o Arias y el arribo de Molina cubrirían los lugares de Amud y Rikemberg, mientras que para el centro de la cancha Pereyra seguiría con Braian Camisassa, Nicolás Bertochi, Laureano Tello y Gino Olguin como alternativas. TAMBIÉN PERDIÓ TRISTÁN SUÁREZ El Lechero cayó ante Defensores de Belgrano y sigue en zona de descenso junto a Santamarina de Tandil. Entre los equipos que están peleando en la zona baja de la tabla de posiciones, además de Villa Dálmine (14 puntos) también perdió Tristán Suárez (10), que cayó 2-0 como local ante Defensores de Belgrano y sigue hundido en zona de descenso junto a Santamarina (9 unidades; hoy visita a Ferro). Por su parte, Sacachispas (15) igualó 0-0 como local frente a Guillermo Brown. Los demás resultados de este sábado fueron: Instituto 2-0 Chacarita, Nueva Chicago 1-0 Chaco For Ever y Quilmes 1-3 Atlanta. Previamente, el viernes jugaron: Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Buenos Aires y Agropecuario 1-1 Brown de Adrogué. Hoy continuará esta 17ª jornada con los siguiente partidos: Deportivo Madryn vs Güemes (15.00), Estudiantes de Río Cuarto vs All Boys (15.10), Deportivo Maipú vs San Martín SJ (15.30), Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown (15.30), Alvarado vs Gimnasia de Mendoza (16.00), Mitre vs Atlético de Rafaela (17.00), Temperley vs Belgrano (17.10), Ferro Carril Oeste vs Santamarina (19.10) y Almagro vs San Telmo (21.10). El lunes se cerrará la fecha con Deportivo Morón vs Deportivo Riestra (21.10).