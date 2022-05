Muerte en la Ruta 9

Ricardo Acosta, de 70 años, cayó al zanjón frente al Parque Industrial Campana, mientras manejaba su camioneta ayer sábado por la mañana. Según un testigo, la camioneta Chevrolet derivó sin razón aparente hacia la derecha, finalizando su trayectoria en el zanjón que se encuentra entre la Ruta 9 y la colectora Norte, mano a Rosario, a la altura del Parque Industrial Campana. Posiblemente, el siniestro no haya ocasionado la muerte de Ricardo Acosta Álvarez (70) ayer a primera hora de la mañana, sino que se descompensó mientras se manejaba. En el lugar estuvieron presentes efectivos de Comando de Patrullas y Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Desde estas páginas acompañamos en su dolor a los familiares de Ricardo.

Cuando la policía llegó al lugar, Acosta ya se encontraba sin vida.

#Dato #Campana identificaron al conductor de la camioneta Chevrolet que cayó al zanjón frente al Parque Industrial, #Panamericana

Km 70,5 Se trata de Ricardo Raymundo Acosta Alvarez de 70 años. Causa caratulada averiguación de causal de muerte, intervino Policía Científica. pic.twitter.com/TX0vioKDum — Daniel Trila (@dantrila) May 28, 2022 #dato camioneta Chevrolet despista en #Panamericana Km 70,5 mano a provincia y cae al zanjón. Ocurrió esta madrugada. El conductor falleció. Trabajaron en el lugar Bomberos, Rescate, Comando zona 5, Comisaría #Campana, Policía Científica, Autopistas del Sol pic.twitter.com/IfJzs08sZB — Daniel Trila (@dantrila) May 28, 2022