Con apoyo local, seis campanenses viajan al Sudamericano de Deportes sobre Ruedas

Gestionado por la diputada Soledad Alonso, con el aval político de Carlos Ortega y María Eugenia Giroldi del PJ Campana, seis patinadores recibieron un subsidio para concretar el sueño de estar presentes en la competencia que tiene lugar en San Juan. Organizado por la Confederación Sudamericana de Patinaje, del 27 de mayo al 12 junio se desarrollará en San Juan el primer Sudamericano de Deportes sobre Ruedas, donde más de 4.000 deportistas compiten en las especialidades Downhill, Inline Freestyle, Hockey en Línea, Roller Freestyle, Skateboar-ding, Patinaje de Velocidad, Patinaje Artístico y Hockey sobre Patines. Este martes parten hacia esa provincia Amy Aranda, Ciro Dalinger, Jeanette Dalinger, Kevin Cepeda, Sol Haedo, y Thomas Haedo, seis representantes de nuestra ciudad quienes representan a la Asociación Gaucha de Patín y defienden los colores del Club Unión Sport y del Club San Cayetano. Estarán participando en Patinaje de Velocidad ,en la sede de Pocito, entre el 2 y el 5 de junio. Gestionado por la diputada Soledad Alonso y con el aval político del PJ Campana presidido por Carlos Ortega y María Eugenia Giroldi, los patinadores de nuestra ciudad recibieron un subsidio que ayudó muchísimo a cumplir el sueño de participar en este Sudamericano de San Juan. "Para nosotros es un honor representar a Campana y a la Asociación Gaucha en este Sudamericano y, realmente, si no fuese por este empujón que recibimos se nos habría hecho muy cuesta arriba cumplir con este sueño", señaló al respecto el profesor Adrián López. "Ojalá –señaló Carlos Ortega- puedan traer alguna medalla para la Argentina y para Campana, claro. Pero lo importante es que puedan viajar, vivir la experiencia. Ellos, con su esfuerzo, entrenándose, dejando lo mejor, ya ganaron. El deporte practicado desde edad temprana, lo sabemos, forma para la vida. Es disciplina, entrega, compañerismo, superación y por eso forma parte primordial de nuestra agenda para la ciudad". La entrega del subsidio se realizó durante el 1er encuentro de deporte y recreación "Vida Saludable" que tuvo lugar este sábado en el campo olímpico municipal de Zárate. "Aquí se reunieron vecinos tanto de Zárate como de Campana para practicar no sólo patín carrera, sino también caminata, arquería, tejo, taba… incluso Tai Chi y Yoga, y diferentes tipos de baile. La vida saludable está íntimamente ligada a la actividad física y la recreación, es una forma también, de prevenir enfermedades. Por eso creemos que es importante que no sólo los deportes tradicionales o más populares lleguen a nuestros barrios, sino que también estén al alcance de los vecinos de todas las edades", comentó la diputada Alonso.

Gestionado por la diputada Alonso, con el aval político de Carlos Ortega y María Eugenia Giroldi del PJ Campana, los patinadores recibieron un subsidio para poder viajar a San Juan.





El equipo de Patín Carrera del Club San Cayetano y Unión Sport en el velódromo de Zárate, junto a la diputada Soledad Alonso, el presidente y la vicepresidenta del PJ Campana, Carlos Ortega y Maria Eugenia Giroldi.





Durante el encuentro “Vida Saludable" realizado en el Campo Olímpico Municipal de Zárate, los chicos de Campana participaron de carreras que sirvieron de entrenamiento.