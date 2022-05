P U B L I C



Se impuso 3-1 como local por la 9ª fecha de la División de Honor. Así, ahora comparte la segunda posición junto a San Lorenzo. Por la novena fecha del Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley, Ciudad de Campana consiguió anoche una gran victoria al vencer 3-1 como local a Ferro Carril Oeste. Con parciales 25-22, 19-25, 25-23 y 25-23, el Tricolor sumó tres puntos muy valiosos ante un rival que estaba por encima suyo en la tabla. Ahora, tras esta victoria, el CCC llegó a 17 puntos y comparte la segunda posición junto a San Lorenzo de Almagro, solo por detrás de Ciudad de Buenos Aires (21). En esta oportunidad, el equipo dirigido por Oscar Romano salió a la cancha con Eduardo Molina (armador), Nicolás Robins (opuesto), Juan Alamino y Santiago Aulisi (puntas), Ramsés Cascú y Fabián Flores (centrales) y Rodrigo Michelón (líbero). Luego ingresaron Juan Pablo Romero (armador), Sebastián Aguirregomezcorta y Federico Leone (puntas) y Juan Corsaro (opuesto). En el primer set, Ciudad de Campana llegó a estar 16-9 abajo, pero en ese momento, tras un time out, sumó siete puntos consecutivos para igualar el marcador y luego terminar llevándose el parcial. El tercero fue muy parejo, aunque Ferro se perfiló mejor para el cierre, al que llegó 23-21 arriba. Sin embargo, cuatro puntos consecutivos del Tricolor dieron vuelta esa historia. Finalmente, el cuarto fue muy similar: tras ir tanto a tanto a lo largo de todo el set, el Verdolaga volvió a perfilarse mejor para el cierre. Pero tras quedar 22-20 abajo, el CCC dio vuelta el tablero con cuatro puntos consecutivos para terminar cerrando 25-23 ese parcial definitivo. Los demás partidos que se jugaron anoche fueron: Vélez Sarsfield 3-0 San Lorenzo, La Matanza Deportes 2-3 River Plate y Náutico Hacoaj 0-3 Universidad de Buenos Aires. Por esta novena fecha restan jugarse: Boca Juniors vs Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Tres de Febrero vs Ciudad de Buenos Aires y Municipalidad de Lomas de Zamora vs Defensores de Banfield. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Buenos Aires, 21 puntos; 2) Ciudad de Campana y San Lorenzo, 17 puntos; 4) Ferro Carril Oeste, Defensores de Banfield y River Plate, 16 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora y UNTREF, 10 puntos; 9) Vélez Sarsfield y Boca Juniors, 10 puntos; 11) UNLaM, 8 puntos; 12) UBA y La Matanza, 6 puntos; 14) Náutico Hacoaj, 5 puntos. El próximo compromiso del CCC será el sábado 4 de junio, cuando enfrente como visitante a River Plate por la 10ª fecha de este certamen.

RAMSÉS CASCÚ SE ELEVA POR SOBRE EL BLOQUEO VERDOLAGA PARA ATACAR COMO CENTRAL.





EL ESFUERZO DE RODRIGO MICHELÓN PARA MANTENER VIVA LA BOLA.