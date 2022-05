El Portuario arrastra una racha de once partidos sin victorias y hoy, en la presentación de Sergio Desilvestri, disputará su último encuentro como local en el torneo. En cambio, el Villero está invicto en el torneo. El juego inicia 15.30 en el Carlos Vallejos. Por la 17ª y antepenúltima fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Deportivo Laferrere. El partido comenzará a las 15.30 horas y se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con el arbitraje de Sebastián Habib. Para el Portuario será su último compromiso como local en este certamen, dado que en la 18ª jornada quedará libre y luego, en la 19ª, visitará a Argentino de Merlo. Y será, además, la presentación de Sergio Desilvestri, quien se incorporó al cuerpo técnico para acompañar a Franco Toloza. "Vamos a ser una dupla técnica en la que él va a tener mucho protagonismo. Su incorporación fue una decisión nuestra, porque entendimos que era un momento en que debía sentirse un cambio y él cuenta con mucha experiencia en la divisional", explicó Toloza en declaraciones al programa radial Tribuna local. El Auriazul se encuentra en una racha de once partidos sin victorias, en la que apenas ha logrado cosechar dos empates. De hecho, perdió sus últimos seis juegos y recién el pasado domingo, en el cierre de la derrota 3-1 ante Luján, pudo cortar una sequía de 750 minutos sin convertir goles (anotó Maximiliano Maciel, de tiro libre). "No nos vimos superados en todos los partidos que perdimos, pero el equipo se acostumbró a perder y necesitamos revertir la situación de manera urgente, porque necesitamos sumar puntos. Por eso, hoy solo pensamos en ganar. Ante Luján, en gran parte del partido, superamos al rival, pero eso, con nuestra actualidad, pierde sentido si no ganamos", aseguró Toloza de cara al duelo con Laferrere. Con este presente, Puerto Nuevo quedó hundido en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 6 puntos, uno menos que El Porvenir (7) y cuatro menos que San Martín (10). De allí su necesidad de volver a sumar de manera urgente. Por su parte, el conjunto de La Matanza llega a Campana con estadísticas que marcan lo difícil que es convertirle (solo recibió 2 goles) y, sobre todo, ganarle. De hecho, ningún equipo lo ha logrado en lo que va de este Torneo Apertura: suma 4 victorias y 11 empates en sus 15 presentaciones. De esa manera, con 23 puntos, se encuentra a cuatro de la cima, su gran objetivo. Pero así como apenas ha recibido dos goles, solo ha convertido 7 en 15 partidos. Por ello, es el único equipo que ha anotado menos tantos que el Portuario (suma 8) en el torneo y sus últimos cinco partidos finalizaron 0-0 (ya repitió nueve veces ese resultado). Con estos antecedentes de uno y otro se configura un duelo entre dos equipos de presentes disímiles, pero con muchas dificultades para convertir. Y con una misma urgencia: ganar. NO PUDO REAL PILAR La 17ª fecha del Torneo Apertura comenzó ayer, con el empate 1-1 entre Real Pilar y Atlas. Con este resultados, el Monarca se quedó en 25 puntos y no pudo alcanzar la cima que comparten Midland y Excursionistas, con 27 unidades. Los restantes ocho partidos de la fecha se jugarán este domingo, todos desde las 15.30: Sportivo Italiano vs Deportivo Español, L.N. Alem vs Midland, El Porvenir vs Liniers, San Martín (B) vs Excursionistas, Lamadrid vs Claypole, Berazategui vs Victoriano Arenas, Argentino (M) vs Luján y el mencionado Puerto Nuevo vs Laferrere.

EL PORTUARIO INTENTARÁ SALIR DE LA ÚLTIMA POSICIÓN DEL TORNEO.



SEGUNDO ENFRENTAMIENTO Por Gustavo Belsué Esta tarde, Puerto Nuevo y Laferrere estarán frente a frente por segunda vez en su historia y por primera vez desde que el sábado 23 de diciembre de 1978 se enfrentaron por la 14ª fecha de la ronda final del Cameponato de la Primera D. Aquella vez, el Verde de La Matanza se impuso 4-2 como local en un partido cuya síntesis fue la siguiente: LAFERRERE (4): Jorge Gómez; Omar García, Daniel García, Ernesto Codevila, Hugo Córdoba; Norberto Alegría, Walter Luna, Mario García (Francisco Menéndez); Carlos Luna, Ernesto Arrieta y Alfredo Contreras (Walter Vouvat). DT: Pino De Rico. SUPLENTES: Gozzelino y Andrade. PUERTO NUEVO (2): Reynaldo Torres; Marcelo Perrone, Oscar Rodríguez, Pichinelli, Pedro Luchetta, Ibañez, Luis Belard, Ezequiel Tellería, Héctor Riva, Antonio Sodero y José Gómez. DT: Orlando Contreras. GOLES: Alfredo Contreras (2) y Carlos Luna (2) para Laferrere; Antonio Sodero y José Gómez para Puerto Nuevo. CANCHA: Laferrere. ÁRBITRO: Eduardo Fernández. RECAUDACIÓN: $ 1.038. *Dedicado al Museo Deportivo Laferrere y al historiador Gustavo Díaz, quién ha colaborado con las formaciones de este primer partido entre ambas instituciones.