Pablo Gentilini participó de un acto junto a Javier Milei

El referente local e integrante de la Junta Promotora del Partido Libertario de Buenos Aires formó parte del grupo de autoridades provinciales que hicieron entrega de la Presidencia Honorífica a Javier Milei. El diputado nacional Javier Milei encabezó un acto en el Teatro Bar de La Plata, en donde se le hizo entrega de la presidencia honorífica del Partido Libertario de la provincia de Buenos Aires. La ceremonia contó con la presencia de representantes de todas las provincias, quienes se acercaron hasta calle 43 entre 7 y 8 para participar del primer congreso partidario nacional. El referente libertario local Pablo Gentilini destacó la gran convocatoria de autoridades de todas las provincias que participaron del evento, su satisfacción por el desarrollo del mismo y por el documento consensuado de acción política a nivel nacional. "Le guste o no le guste a la casta, yo soy del Partido Libertario", comenzó diciendo Milei, en una frase que generó la primera ovación. En la sala del Teatro, Milei se posicionó en el centro del escenario con un atril envuelto en la bandera de su partido, acompañado de Lucas Gazzotti presidente del Partido Libertario de la provincia de Buenos Aires y Nicolás Emma, presidente del partido en la Ciudad de Buenos Aires y Jefe de Despacho del bloque La Libertad Avanza en el Congreso Nacional. "Nosotros no somos el problema, nosotros venimos a dar la solución", dijo Milei y apuntó a lo que considera uno de los nodos centrales del modelo implementado por el gobierno actual. "Lo que marca este modelo es la frase: donde hay una necesidad hay un derecho". Desde el público alguien gritó: "¿Quién paga ese derecho?", todos lo avivaron y Milei sonrió. Desde las gradas del Teatro colgaban banderas blancas en las que solo se lucía el nombre del Partido Libertario con las localidades de todo el país, incluidas las de nuestra ciudad. También se pudo ver la bandera Gadsden, de fondo amarillo y con una serpiente cascabel en posición defensiva en el centro, con la leyenda "don´t tread on me" -No me pises- bandera conocida en Estados Unidos como símbolo del liberalismo clásico y la rebeldía frente al Estado. Sobre el final del acto, las autoridades del Partido Libertario Buenos Aires hicieron entrega del diploma de Presidente Honorífico a Javier Milei al mismo tiempo que el economista lanzó una fuerte arenga. "¡Viva la libertad, carajo!". El público respondió con un grito estridente: "¡Viva!". La canción Panic Show, de La Renga sonó sobre el final y un Milei emocionado saludaba desde el escenario a los que estaban en la primera fila. Finalizado el acto Pablo Gentilini expresó "es una satisfacción enorme haber sido parte de la organización del evento y un orgullo muy grande saber que el diploma entregado a Javier fue preparado por dos comercios de nuestra ciudad" El referente libertario local estuvo acompañado en el acto por el Responsable de Afiliaciones del Partido Libertario Campana Juan Rodriguez y por Leonardo Montani quien es el Tesorero del partido a nivel local.

