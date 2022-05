Ameghino Servicios: una empresa comprometida con el Medio Ambiente

La empresa Ameghino Servicios S.A. renovó su Certificado de Aptitud Ambiental a través del Municipio de Campana. Un compromiso con el desarrollo sostenible y un valor agregado a sus operaciones. "La obtención de este documento demuestra el compromiso que tenemos en relación al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente que se ve reflejado en la forma en que cada uno de nosotros llevamos adelante nuestras actividades cotidianas", manifestó Cintia Viollaz, gerenta de Administración y Gestión de Calidad de Ameghino, mostrando el certificado que tiene una vigencia de cuatro años y verifica que la empresa desarrolla cada una de sus tareas respetando las diferentes variables ambientales. Si bien el certificado de Aptitud Ambiental es un requisito de cumplimiento legal, no significa igualmente que todas las empresas lo posean y Ameghino Servicios es una de las pocas PyMEs que cuentan con este certificado que constantemente le agrega valor a sus operaciones. Poseer este certificado confirma que Ameghino desarrolla sus actividades dando cumplimiento a lo que la Normativa Ambiental de la provincia de Buenos Aires exige. Tiene una validez de 4 años, siempre y cuando a lo largo de esos años se demuestre el cumplimiento de una serie de requisitos/condicionamientos previamente fijados; entre ellos una adecuada gestión de residuos (comunes, reciclables, peligrosos), una adecuada gestión de efluentes, el monitoreo periódico de la calidad de aire (interno y externo), el monitoreo periódico de luminosidad y el monitoreo periódico de ruido. Además de cumplir con estos requisitos, Ameghino promueve la concientización en los miembros de su equipo en términos medioambientales, un ejemplo de ello es la campaña de separación en origen de residuos reciclables, donde no sólo se recuperan los residuos de la operación, sino que también los empleados llevan los residuos generados en sus hogares y los depositan en un punto verde que la empresa posee en su predio. Lo recolectado es enviado a una Cooperativa de la ciudad que se encarga de hacer llegar el material a industrias que los utilizan como materia prima; logrando de esta manera contribuir al desarrollo de la economía circular. La campaña lleva cerca de un año y ya lograron recuperar 300 kgs de papel y cartón, 1000 kg de vidrio y 180 kg de plástico. "Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos, aportando valor a cada actividad que realizamos. Sin el compromiso de nuestra gente, esto no sería posible, por eso seguimos apostando a la sostenibilidad y sustentabilidad", señaló Valeria Pacheco, gerente RSE & Recursos Humanos.

