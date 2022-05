Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: Prevención del delito en la propiedad horizontal. Recomendaciones generales sobre medidas a tomar. NOTA 4. (FINAL) 7) Vecindad con características especiales: la proximidad a locales de esparcimiento nocturno (boliches, pubs, bares, etc.), cercanía de estadios de fútbol, ubicación céntrica del edificio donde tienen lugar manifestaciones públicas violentas (cortes de calles, fogatas, bombas de estruendo, etc.), son algunos escenarios a considerar al momento de pensar en la prevención de ilícitos sobre la propiedad horizontal y sus residentes. Al tener locales o inmuebles con funciones de esparcimiento en las adyacencias seremos participantes involuntarios colectivos con la zona de ubicación. Se habla de boliches, pubs, bares, etc., cercanía de estadios de fútbol, ubicación céntrica del edificio donde tienen lugar manifestaciones públicas violentas (cortes de calles, fogatas, bombas de estruendo, etc.), son escenarios a considerar al momento de plantear la prevención de ilícitos sobre la propiedad horizontal y sus residentes. Todos los espacios libres que se encuentren en el límite de la línea municipal son considerados normalmente por los clientes o usuarios de estos negocios como zona liberada, con el correspondiente perjuicio por su uso a los frentistas. En consecuencia, este espacio ha de ser suprimido, sea al momento de diseñarse, extendiendo el frente hasta la línea municipal sobre toda su extensión, o bien con un enrejado en el que pueden emplazarse el buzón y el portero electrónico. Los actos de vandalismo y contravenciones, como la ebriedad, tienen lugar en los puntos ciegos de la entrada, nos afectan por los daños, ya que son lugares útiles para la concreción de delitos penales (por ej.: lesiones / homicidios en riña, amenazas, daños, robos, etc). Consideremos que este es en principio la presentación del problema, y algunas de las medidas a tomar, pero en realidad no es para generalizar. Cada conjunto de propietarios de un edificio de propiedad horizontal debe hacerse toda una serie de preguntas que darán las respuestas a sus necesidades, primero de acuerdo al entorno donde está construido, servicios con que cuenta, infraestructura de suelo (entiéndase pavimentos, iluminación pública, redes de vigilancia municipales accesos de entrada y salida al lugar donde se construyó o se construirá, lo que conllevan las medidas necesarias para la Prevención del Delito y la Seguridad de la zona. La necesidad de contratación de personal privado de seguridad: ¿Qué incremento de las expensas implica? ¿Hay que instalar alarmas y CCTV? ¿Cuándo resulta conveniente su aplicación? ¿Qué variedad de productos ofrece el mercado y cuáles se ajustan al contexto de vulnerabilidad en que se presenta la edificación a proteger? ¿Alarma con acuda o sólo rol de llamadas? Modificaciones edilicias: ¿Qué riesgos encierra la actual estructura del edificio / complejo habitacional? En consideración de los costos aparejados a trabajos de albañilería, herrería, vidriería, etc., ¿qué soluciones son convenientes ante los riesgos primeramente identificados? ¿Existe conflicto de las modificaciones propuestas con el plan de evacuación y prevención de incendios u otras reglamentaciones? Durante esta investigación hemos vistos incontables falencias en los trabajos de Prevención Delictual, pero debemos recalcar una de las más importantes a nuestro entender: Las trampas mortales que promueven el delito, conformadas por las entradas a cocheras después de la línea Municipal, y más peligroso aún por debajo del nivel de vereda con el portón de acceso a varios metros detrás de esta línea, sin tener el primero de rejas en el frente de la parcela donde se construyó el edificio. Así dejamos una pequeña introducción a lo que se debería hacer, que dependerá de la voluntad de los propietarios. No deje de hablarlo en la próxima reunión de consorcio. PIENSE EN SU SEGURIDAD Y LA DE SU FAMILIA. Fuente: AIPH; LVL; JNC.-