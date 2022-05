Cuando te estalla la cabeza

Aproximadamente tres de cada cuatro personas que tienen migraña son mujeres. La migraña es la forma más frecuente de dolor de cabeza incapacitante por el que los pacientes consultan a un médico. La migraña es una afección médica. La mayoría de las personas que sufren migraña sienten dolores de cabeza que pueden ser muy fuertes. Un dolor de cabeza por migraña por lo general es un dolor intenso y punzante en uno, o a veces a ambos lados de la cabeza. La mayoría de las personas con migraña sienten dolor en las sienes y detrás de un ojo u oreja, aunque puede afectar a cualquier parte de la cabeza. Además de dolor, la migraña puede causar náuseas y vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Además, algunas personas pueden ver puntos o luces parpadeantes o padecer una pérdida de visión temporal. La migraña puede aparecer en cualquier momento del día, aunque suele comenzar por la mañana. El dolor puede durar unas horas o hasta uno o dos días. Algunas personas tienen migrañas una o dos veces a la semana. Otras, solo una o dos veces al año. En la mayoría de los casos, las migrañas no suponen un riesgo para la salud. Pero los ataques de migraña pueden interferir con tu vida cotidiana. Se desconoce cuál es la causa de la migraña, pero las personas que la sufren tienen algunas cosas en común: - En general, la migraña afecta a personas de entre 15 y 55 años. - La mayoría de las personas tienen antecedentes familiares de migraña o dolor de cabeza incapacitante. - Son más frecuentes en mujeres. - La migraña suele volverse menos intensa y menos frecuente con los años. Hay muchos tipos de migraña Los dos tipos más frecuentes son migraña con aura y migraña sin aura. Migraña con aura (antes conocida como migraña clásica). Cuando una persona tiene migraña con aura, puede tener estos síntomas sensoriales (la llamada "aura") 10 a 30 minutos antes de un ataque: Ver luces que destellan, líneas en zig zag, o puntos oscuros. Entumecimiento u hormigueo en el rostro o las manos. Sentido del olfato, gusto o tacto distorsionados. Sensación de "confusión". Solo una de cada cinco personas que tienen migraña sufren los síntomas del aura. Este tipo de migraña es menos frecuente en mujeres que en hombres. Migraña sin aura (antes conocida como migraña común). Cuando una persona tiene este tipo de migraña, no tiene un aura pero sí el resto de las características de un ataque. Las personas que toman medicamentos analgésicos más de dos o tres veces por semana o más de 10 veces a lo largo de un mes pueden iniciar un ciclo llamado rebote. A medida que desaparece el efecto de una dosis de medicamento, vuelve el dolor y provoca que el paciente tome aun más. Este exceso en la toma del medicamento hace que ya no resulte efectivo para tratar el dolor y que termine provocando dolores de cabeza. Los dolores de cabeza por el efecto rebote pueden aparecer tanto con medicamentos de venta sin receta como con analgésicos recetados. También pueden producirse así los tomes para tratar el dolor de cabeza u otro tipo de dolor. Habla con tu médico si te ves atrapada en un ciclo de rebote. Coordina con tu médico para diseñar un plan para controlar tus migrañas. Tener un listado de métodos de tratamiento en casa que hayan funcionado para ti en el pasado también puede ser útil. Cuando aparezcan los síntomas: - Si tomas un medicamento para la migraña, tómalo inmediatamente. - Toma mucho líquido, si no tienes náuseas durante tu migraña. - Recuéstate y descansa en la oscuridad, en una habitación silenciosa, si te resulta posible.