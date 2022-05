El sueño y tu salud

El sueño afecta tu salud física y mental. Dormir lo suficiente ayuda a activar tu mente y mejorar tu humor; y además ayuda a prevenir problemas de salud. Las mujeres son más propensas que los hombres a padecer insomnio y otros problemas para dormir.1 Los cambios homonales durante el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia pueden afectar el sueño de la mujer. Sin embargo, existen medidas que puedes tomar para tener el descanso que necesitas. Tu cuerpo y tu mente están más saludables cuando descansas bien. Cada día, tu cuerpo necesita tiempo para descansar y recuperarse. Algunos trastornos del sueño, como el insomnio, la apnea del sueño y el síndrome de las piernas inquietas, generan problemas para conciliar el sueño o permanecer dormida. Esto puede provocar somnolencia y generar problemas para mantener una buena salud mental. Tener problemas para dormir también puede desencadenar una afección de salud mental o empeorar una afección de salud mental actual. Además, las afecciones de salud mental o los tratamiento pueden generar problemas para dormir. Para determinar si tus problemas para dormir son causados por un trastorno del sueño u otro problema de salud físico o mental, tu médico te hará preguntas sobre tus antecedentes médicos y de sueño. A veces, tu médico puede tardar varias consultas en descubrir la causa de tus problemas para dormir. Para esto puede preguntarte sobre cualquier problema de salud nuevo o continuo o de estrés, considerar mantener un diario de sueño por 1 o 2 semanas antes de acudir al médico. Anota cuando vas a dormir, te despiertas y duermes la siesta.11 Registra cuánto tiempo duermes en la noche y cómo te sientes durante el día. Algunas aplicaciones gratuitas para tu teléfono móvil también pueden ayudarte a registrar tu sueño. Hacerte un examen físico para descartar otros problemas médicos que podrían causarte problemas para dormir. Es posible que necesites un análisis de sangre para detectar problemas de tiroides u otras afecciones médicas y recomendarte un estudio del sueño. Los estudios del sueño pueden registrar la actividad cerebral, los movimientos oculares, la frecuencia cardíaca y los patrones de respiración mientras pasas la noche en un centro de estudio del sueño. Un estudio también puede registrar cuánto oxigeno hay en tu sangre y cuánto aire pasa por tu nariz mientras respiras, como así también los ronquidos y otras mediciones. Prueba estos consejos para ayudar a mejorar tu sueño: - Intenta ir a la cama cuando te sientas soñolienta y levántate a la misma hora cada mañana. - No duermas siesta después de las 3 p.m. si normalmente duermes en la noche. - No consumas bebidas con cafeína o alcohol o fumes tarde en el día o a la noche. - Realiza actividad física casi todos los días. El ejercicio o la actividad física realizados cerca de la hora de dormir dificultan la capacidad de conciliar el sueño. Los expertos recomiendan ejercitarte al menos 5 o 6 horas antes de ir a dormir, en especial si tienes insomnio. - No comas o bebas en exceso 3 horas antes de ir a dormir. - Sigue una rutina que te ayude a relajarte y calmarte antes de dormir, por ejemplo, leer un libro, escuchar música o darte un baño. - Si no puedes dormir dentro de los 20 minutos posteriores a ir a la cama o no tienes sueño, sal de la cama. Lee o haz una actividad tranquila hasta que sientas sueño. Luego, vuelve a la cama. - Consulta a tu médico o un especialista del sueño si crees que tienes un problema para dormir.