Cuando se brota la cara

El acné es un desorden que provoca brotes de lesiones en la piel que comúnmente se conocen como granitos. Las lesiones por acné ocurren en su mayoría en el rostro, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Es la enfermedad más común de la piel. Aunque el acné no es una amenaza grave para la salud, el acné severo puede llevar a desfigurar al paciente o a dejarle cicatrices permanentes. El acné es un desorden que provoca brotes de lesiones en la piel que comúnmente se conocen como granitos. Es causado por las glándulas sebáceas de la piel que producen demasiado sebo (una sustancia grasa), lo cual hace que los poros se obstruyan. También puede ser provocado por el rápido crecimiento de una bacteria llamada P. acnes. Las lesiones por acné ocurren en su mayoría en el rostro, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Es la enfermedad más común de la piel. Aunque el acné no es una amenaza grave para la salud, el acné severo puede llevar a desfigurar al paciente o a dejarle cicatrices permanentes. El acné leve Existen muchos tratamientos para el acné leve: puede consistir en espinillas con punta blanca, puntos negros y pústulas pequeñas. En tu casa, puedes lavarte la cara dos veces al día con agua tibia y un limpiador o jabón suave. Tu médico puede sugerirte que también pruebes una loción o crema de venta libre. Estos medicamentos puede resecar la piel si los usas en exceso. Asegúrate de seguir las instrucciones. Si estos medicamentos no funcionan, tu médico puede recetar una crema o loción con peróxido de benzoilo, resorcinol, ácido salicílico o azufre. El peróxido de benzoilo reduce el sebo que producen las glándulas. El resorcinol, el ácido salicílico y el azufre ayudan a curar las espinillas con punta blanca y los puntos negros. Si tu acné no mejora luego de seis a ocho semanas, habla con tu médico sobre cambiar tu tratamiento. Acné moderado a moderadamente grave Este tipo de acné se caracteriza por varias espinillas con punta blanca, puntos negros y pústulas que cubren de ¼ a ¾ del rostro u otras partes del cuerpo. Puede tratarse con lociones o geles antibióticos, además de ácido retinoico. El ácido retinoico es una forma alterada de la vitamina A. Ayuda a prevenir las espinillas con punta blanca y los puntos negros. Tu médico puede recetar también una píldora anticonceptiva, como la eritromicina. Si tomas píldoras anticonceptivas para prevenir el embarazo, los antibióticos pueden afectar su eficacia. Asegúrate de usar un segundo método anticonceptivo junto con la píldora, como un preservativo. El ácido retinoico y las píldoras antibióticas pueden volver la piel sensible al sol, de modo que usa protector solar y mantente en la sombra mientras los tomas. Acné grave El acné grave se caracteriza por quistes profundos, enrojecimiento, inflamación, daño extremo en la piel y cicatrices. Debes visitar a un dermatólogo para tratar este tipo de acné. Las cicatrices pueden prevenirse con los tratamientos apropiados. Tu dermatólogo puede recetar antibióticos orales y anticonceptivos orales. Los quistes grandes e inflamados pueden tratarse con una inyección de un medicamento que reduce el enrojecimiento, la inflamación y la irritación, y contribuye con la cicatrización. Tu dermatólogo puede recetar Accutane®, si otros tratamientos no funcionaron. Este es un medicamento fuerte que puede ayudar a prevenir las cicatrices y tratar la enfermedad activa. Sin embargo, Accutane también puede causar anomalías congénitas. Es importante que no estés embarazada y no tengas planes de quedar embarazada mientras tomas este medicamento. Debes usar dos métodos anticonceptivos al mismo tiempo. Es necesario hacer esto por un mes antes de comenzar el tratamiento, durante el tratamiento y por un mes completo luego de dejar de tomar el medicamento. Habla con tu dermatólogo acerca de cuándo es seguro quedar embarazada. Otros efectos secundarios de este medicamento incluyen ojos secos, picazón, cambios en el estado de ánimo y cambios en la sangre y el hígado. Tú y tu dermatólogo pueden decidir si este medicamento es adecuado para ti considerando las ventajas y desventajas. Usa todos los medicamentos recetados exactamente como te indicaron. Tomar más cantidad de la que debes puede empeorar el acné o tu salud en general. Pregúntale a tu médico qué debes hacer en caso de olvidarte de tomar una dosis.