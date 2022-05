P U B L I C







rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoria más importante del mundo está desarrollando otra carrera del campeonato durante este fin de semana con el Gran Premio de Mónaco. Televisa Espn. ALCANZAR: Viene de correr en el autódromo porteño y el representante de Lima en la Clase Tres de Alma con el Chevrolet alcanzó el 13 puesto en la final con la atención con el equipo de Carlos Del Ponte. VIAJE: A propósito del motorista Carlos Delponte tiene todo encaminado junto a Mónica su señora para hacer un viaje al viejo mundo en tres meses para ir a visitar a su hija. La familia tira vio? ENTUSIASMADO: Sin duda que el piloto ahora se entusiasmo y tras la última carrera de karting en la categoria Kart Plus decidió intentar poder participar todo el campeonato con el karting que arman en su taller y Yamil Bottani se muestra contento aunque no puede estar en el TC Regional con la Chevy que posee en su galpón. El hombre de Lima sabe también que volverá al auto con techo una vez mas. GANADORES: Tras la carrera con invitados por parte de la categoria Alma en el autódromo Juan y Oscar Galvez los ganadores fueron en la TC 1100 B: Burgos y Ramirez. Clase Tres: Maschio y Benedetti, TC 1100: Cabral y Vasquez. Clase Dos: Galliano y Fineschi y en TC 1600: Garcia con Berzona. EVALUAR: Parece ser que Don Fernando Moreno sigue evaluando para decidir su futuro automovilístico dado que en esta sección dimos a conocer sus ganas de volcarse a auto de pista y dejar las picadas pero en realidad ahora está con algunas dudas y veremos como sigue este presente para nuestro personaje. LLORAR: No muchos saben que Santiago Acuña el dia que debutó en la Clase 850 cc con el Fitito cuando salio pro primera vez a pista con ese auto se puso a llorar por la emoción de poder concretar este sueño que se lo merecia por lo que tanto trabajó en este auto de Juancho Muñoz. Desde ahora el futuro es incierto para el equipo porque el debutando llegó décimo segundo y ya mostró lo suyo como para pelear esa butaca con Juan Carlos. Mirá vos! PUESTO: La vuelta a la categoria Alma por parte de Ignacio Lopez en el TC 1100 con el puesto décimo y en la de invitado corrió su papá Marcelo que alcanzó el puesto octavo con el auto que se prepara y se atiende en la calle Viamonte. PODIO: La categoria Enduro viene de llevar adelante otra carrera de su campeonato y en esta oportunidad visitó el escenario de Junin donde el representante local Ariel Melon alcanzó un podio con el segundo puesto sumando puntos importantes que ya le colocaron en el puesto dos del presente campeonato con la moto que prepara con su equipo. CENA: El piloto local Gastón Fernandez está realizando una cena de camaraderia el próximo 25 de junio en la sede de la categoria Alma para recaudar para su auto de carrera que viene participando en la Clase TC 1100 de Alma donde viene peleando el campeonato. Habrá sorteos y para quienes acompañan y necesitan las tarjetas ubicar al propio piloto. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de las categorias de Fedenor confirmaron que la próxima fecha será este venidero 6 de junio en el autódromo Costanero de Arrecifes. LUGAR: La categoria se presentó en el autódromo capitalino donde en la clase TC 1100 de Alma Juan Carlos Suarez termino en el lugar octavo demostrando que el popular Pajarito sigue creciendo con este auto que le alquila y atiende José Luis Iglesias. LLEGAR: Se cerró la primera fecha del campeonato mundial de karting en Bélgica donde el representante argentino sobre 59 pilotos de distintos lugares del mundo llegó décimo quinto en la final lo que dejó conforme al equipo por el trabajo de Santino Panetta. ALFAJORES: Ya llegaron al mercado local los nuevos alfajores Vagonetin que vienen a ponerle dulce a la situación donde el piloto local Pablo Villaberde junto a su hermano Augusto nos permite disfrutar los mismos. Todo acompaña los presupuestos para continuar en la alta competencia. CUARTO: Tras su paso por el autódromo capitalino el piloto campanense Victor Hugo Gonzalez en la Clase TC 1100 terminó cuarto en su final con la motorización de Enrique Bustos que lo dejó segundo en el campeonato. CORRER: Viene de correr en la categoria Rotax en la Clase DD2 en el kartódromo de Capital Federal donde Matias Milla alcanzó el segundo puesto en la primera final para quedar décimo segundo en la otra final. CAMPEON: Luego de la última presentación en la Clase Mini Max en la categoria Rotax, tras las dos finales Bautista Panetta que termino segundo en ambas alcanzó el campeonato de la temporada, logrando su cuarto título en su corta carrera deportiva. LASTRE: Todas las tardes el piloto se deja ver caminar con la sana intención de bajar algunos kilos para evitar llegar otro lastre en el auto y todo viene bastante bien pero en su casa dicen que a la hora de sentarse a comer pareciera que es un piloto de competición y pone el Uno para vaciar su plato. La gente que es mala y comenta... TC BONAERENSE: La categoria está desarrollando otra carrera del campeonato durante este fin de semana con todas sus clases en el autódromo de Arrecifes donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLEGAR: La ausencia del representante local Juan Pablo Galliano se debe a que su Cupecita está totalmente desarmada y se trabaja pensando en la próxima en el autódromo capitalino donde el jefe del equipo Tuki aseguró que si Marcelo el padre del piloto se pone las pilas pueden llegar con la cupecita Chevrolet a tal carrera. Que no cunda el pánico! ROTURA: Sin duda no fue el mejor fin de semana para Gaston Fernandez en la carrera para el TC 1100 de Alma en el autódromo capitalino donde la rotura del motor lo dejó sin posibilidades para sumar puntos donde lo tiene como protagonista. LICENCIAS: La idea es que el auto de Claudio Bottani que ya este listo se sume a la clase Ligth de la categoria TC Bonaerense y ahora aun falta definir el tema de las licencias para con ese chasis Chevrolet azul este en la alta competencia que Lima tenga otro piloto corriendo. CAMBIAR: Dias atrás se lo puedo ver a Carlos Dobladez en parrilla de San Martin y Sivori cenando con el presidente del Club del Primer Auto Argentino y le explicaba que cambio mucho en su forma de encarar la vida lo que pone de manifiesto que hay un nuevo Carlitos. Bienvenido! IDEA: A propósito del presidente del primer auto argentino Martin Raina hay una idea con dicho club de organizar un evento para estos meses y se está trabajando para tal emprendimiento con sus pares de comisión directiva. HOJA: En reciente nota televisiva se pudo ver y escuchar a Osvaldo Galo que contó su experiencia con su Cupecita en una carrera donde su navegante era Alberto Arce que cuando le dieron la hoja de ruta ante de largar el popular "Perro" al no entender nada la rompió y tiró por la ventana del auto en pleno comienzo del Gran Premio lo que dejó colorado al piloto en cuestión. De no creer!! ARMAR: El retorno a la actividad por parte de Sandro Ariú con su jeep aun no está confirmado donde sigue trabajando en el armado de su motor y se cree que para junio se podrá volver a poner en marcha ese motor para intentar competir. SIMILAR: Situación similar acontece con Iñaqui Murillo que tiene su vehículo desarmado y se trabaja para terminar el mismo para regresar a la actividad casi al mismo tiempo que Ariú donde el jeep ya está en pleno armado, ayudado por Yedro, Daniel Murillo y Stemberg. PROYECTO: En cuanto a Cristian Craven comenzó un nuevo proyecto que va ir cerrando con tranquilidad para en algún momento disfrutar esta linda posibilidad con todo el grupo del cañon 4x4 que posee muchos entusiastas en esta especialidad. Bienvenido! LOGRAR: En realidad estan armando un jeep en forma total y los están en forma conjunta con Pedro Yedro donde se trabaja en el motor, suspensión y chasis para lograr ser lo competitivo que exige este tipo de competicion. CATEGORIA CAP 360: Llegan este fin de semana a Ilara un pueblo que está en el partido de Bragado para desarrollar otra fecha del campeonato con las diferentes clases que lo componen y desde ayer se viene desarrollando la competencia. NAVEGANTE: Desde Campana está participando Enzo Valle con su camioneta que lleva como navegante a Gustavo "Popeye" Gonzalez conocido como Tato en la butaca derecha con quien ya corrió en alguna competencia. PARTICIPAR: Desde Zárate también está participando Juan Santillan con su camioneta teniendo como navegante al Gallego Ramiro Lopez que es el elegido para esta propuesta tan particular. ALCANZAR: La compétencia del día de hoy para los representantes de nuestra zona alcanzará los 190 kilómetros y se hará en un solo tramo sin poder detenerse para lograr poder ganar la misma y Santillan como Valle llegan a la competencia con la posibilidad de obtener un resultado positivo. FESTEJAR: Organizado por el auto motos Club de Zárate se va a desarrollar una cena en el centro entrerriano en la ciudad de Zárate para festejar el próximo 2 de junio el día del piloto y además se brindará un homenaje a Jorge "Titi" Rodriguez por sus treinta años difundiendo el automovilismo de Zárate. PENSANDO: Ya se trabaja en la camioneta de Koki Biggi que tiene todo encaminado y pensado a sumarse a las competencias de la vecina ciudad de Pilar en el mes de julio por el momento los trabajos mas importantes se están realizando en el taller de Valle. INVITADO: La próxima carrera para los chasis del TC Regional será con pilotos invitados y la idea del puntero del campeonato Valerio Diamante es ocupar esa butaca del auto a Ignacio Tártara quien además trabaja en la atención total del auto aunque "Nacho" no dio la confirmación. AMIGO: Continuando con este tema de los pilotos invitados ya se confirmó para la carrera de la Clase 850 cc que correrá en Arrecifes Juan Muñoz llevará a su amigo Eric Damario desde esa condición. Y Santiago? Porque parece que tampoco lo descartan, en que quedamos?. UBICARSE: El super espectáculo que intenta brindar este TC 2000 en el autódromo de Neuquén no entregó al campanense Matias Milla con el auto Renault donde se ubicó segundo. ENCONTRAR: Viene de correr en el autódromo de Roque Perez los chasis del TC Regional donde Gaston Fernandez con el Chevrolet clasificó décimo primero quedó séptimo en la serie para en la final la bandera a cuadros encontró en el puesto séptimo con la motorización de Licalze y el chasis a cargo de Pierci. TURISMO CARRETERA: La categoria llega este fin de semana al autódromo de Rafaela por otra carrera del campeonato con competencia especial. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. PC PISTA: Esta propuesta del automovilismo se presenta también este fin de semana en el óvalo de Arrecifes por otra carrera del campeonato con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. ESTUFA: Los amigos no salen de su asombro cuando descubrieron que Don Augusto Villaberde colocó una estufa muy particular para tener calor en el jardín y patio de su casa ante semejante frio, que por lógica no pasó desapercibido para nadie. Estará comiendo muchos alfajores? MOTOCROSS: Arranca el campeonato para la categoria Mx del Norte este fin de semana para los pilotos de motocross que comienzan en el predio de Salto donde participan con todas sus clases. Donde arrancan desde las 10 hs. PRESENCIA: Campana tendrá presencia con el piloto Julian Garrido que le dará curso a esta propuesta buscando hacer todo el presente calendario donde con Juan papá iran viendo carrera por carrera por el tema de los presupuestos. SPEENAGROSPORT: La monomarca se presenta en el autódromo de Rafaela por su tercera fecha del campeonato con su habitual parque de autos donde viene participando Julieta Gelvez que representa a la ciudad de Zárate. Desde las 11 hs televisa la TV Publica.