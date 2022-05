Por la 2ª fecha de la Zona Campeonato buscarán recuperarse de la derrota sufrida ante Argentino de Rosario.

En su segunda presentación en la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo visitará esta tarde a Banfield en un partido que se jugará desde las 15.30 horas.

En el sur del conurbano bonaerense, las Portuarias buscarán recuperarse de la derrota 2-0 sufrida el pasado domingo ante Argentino de Rosario. Ese traspié les cortó una racha de nueve juegos sin caídas y, a su vez, le quitó el invicto que tenía en Campana en esta temporada.

Por su parte, Banfield llega a este compromiso después de haber vencido 2-1 a San Miguel en el inicio de esta Zona Campeonato, con doblete de Valentina Bosio. En la primera fase, el Taladro redondeó una sólida performance: obtuvo seis victorias y tres empates y solo cayó ante el poderoso Belgrano de Córdoba.

Esta segunda fecha se completa con los enfrentamientos: Belgrano vs Argentino de Quilmes, Vélez Sarsfield vs San Miguel, Argentinos Juniors vs Sarmiento de Junín, Claypole vs All Boys y Argentino de Rosario vs Atlas.