Breves: Deportivas

UNA LOCURA REAL Después de sus épicas remontadas en las fases previas, Real Madrid se consagró ayer campeón de la Champions League 2021/22 al vencer 1-0 a Liverpool en la final que se disputó en el Stade de France, en París. Con gol de Vinicius Jr y atajadas decisivas de Thibaut Courtois, el Merengue logró su 14ª "Orejona" y se confirmó como el club más ganador del máximo certamen europeo de clubes.



A PUERTAS ABIERTAS Ante una multitud, la Selección Argentina entrenó ayer a puertas abiertas en Bilbao, donde se encuentra preparado la "Finalíssima" que disputará el miércoles frente a Italia en Wembley. Y todo indica que Lionel Scaloni presentaría la siguiente formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Luego de ese compromiso, el combinado nacional regresará al País Vasco para desarrollar un amistoso frente a Estonia, el domingo 5 de junio. COMU CAMPEÓN El Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana ya tiene dueño: Comunicaciones venció ayer 2-0 como visitante a Deportivo Armenio y se hizo inalcanzable para Ituzaingo, que perdió 2-1 en su visita a Fénix. De esta manera, el Cartero se aseguró, como mínimo, estar en las semifinales del Reducido que definirá el único ascenso a la Primera Nacional. GOL DE ÁGUILA En esta 16ª fecha de la Primera B Metropolitana, el campanense Germán Águila volvió al gol: abrió la cuenta para Dock Sud, que terminó empatando 2-2 con Cañuelas como local. Los demás resultados de la jornada fueron: San Miguel 1-1 Los Andes, Talleres (RE) 0-1 Colegiales, Defensores Unidos 4-1 Acassuso, Villa San Carlos 1-2 Argentino (Q) y UAI Urquiza 1-2 J.J. Urquiza. PRIMERA D En el inicio de la cuarta fecha, Juventud Unida venció 2-1 a Argentino en Rosario, mientras Yupanqui derrotó 2-1 a Deportivo Paraguayo como local. Hoy juegan: Lugano vs Sportivo Barracas, Central Ballester vs Muñiz y Centro Español vs Mercedes. Queda libre Defensores de Cambaceres. TC: POLE DE CANAPINO En Rafaela, en el marco de la sexta fecha de la Temporada 2022 del Turismo Carretera, Agustín Canapino (Chevrolet) se quedó con la pole position. Segundo quedó Germán Todino (Torino) y tercero fue Mariano Werner (Ford). Las series se disputarán hoy a las 9.40, 10.05 y 10.30, respectivamente; mientras la Final se pondrá en marcha a las 13.15. TC PISTA: ABELLA También en Rafaela, en la sexta fecha del TC Pista está participando el indenten Sebastián Abella: ayer quedó 37º en la clasificación y luego fue 16º en la primera serie de la categoría. Así, hoy largará 32º en la Final que se pondrá en marcha a las 12.00 horas. PEQUE VS NOLE Este domingo comienzan los Octavos de Final de Roland Garros, el Grand Slam que se disputa en París, sobre polvo de ladrillo. Y el primer duelo de esta instancia será el que protagonizarán el argentino Diego Schwartzman frente al serbio Novak Djokovic. Posteriormente jugarán: Alexander Zverev vs Bernabé Zapata Miralles, Felix Auger Aliassime vs Rafael Nadal y Karen Khachanov vs Carlos Alcaraz.