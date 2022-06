» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. 200 vecinas de Las Praderas se inscribieron al Programa "Mi Pieza"













Está dirigido a mujeres mayores de edad para que puedan refaccionar o ampliar su vivienda familiar. "Estas son las políticas donde realmente estás cerca de la gente y nosotros como trabajadores y trabajadoras de la ANSeS también queremos hacer llegar el organismo a los barrios", señaló Carlos Ortega. Hoy la inscripción continuará en el barrio San Cayetano. Gestionado por Carlos Ortega, presidente del PJ Campana y Secretario General del Secasfpi, gremio de la ANSeS; con la presencia de la diputada provincial Soledad Alonso y el referente del Movimiento Evita, Oscar Echegaray, ayer tuvo lugar en Las Praderas un operativo de inscripción en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con la finalidad que más vecinas puedan calificar y adherirse al programa "Mi Pieza". "Estas son las políticas donde realmente estás cerca y nosotros como trabajadores y trabajadoras de ANSeS también queremos hacer llegar el organismo a los barrios. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde un Prenatal hasta una Jubilación, entonces me parece que es importante estar ayudando porque son ustedes los que necesitan una mano", señaló ayer a los vecinos de Las Praderas Carlos Ortega minutos antes de dar inicio al operativo. Según explicó en la oportunidad la Diputada Alonso, el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) tiene como función principal "registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas que habitan en ellas, con el fin de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas". En cuanto al programa "Mi Pieza" en particular, Oscar Echegaray recordó que está dirigido "a mujeres mayores de edad que se encuentren registradas en el ReNaBaP y reúnen los requisitos para recibir una ayuda económica canalizada a través de la ANSeS, destinada a mejorar las condiciones de su vivienda familiar, ya sea a través de refacciones o una ampliación". Fueron unos 200 vecinos de Las Praderas quienes se presentaron ayer al operativo que estuvo supervisado por Yanina Venier, Promotora Territorial de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Nación, y contó con el apoyo de Micaela Leiva (responsable de la Juventud Peronista del Movimiento Evita) y Adriana Preste (responsable del Barrio Las Praderas del Movimiento Evita). Hoy, entre las 11 y las 14, tendrá lugar un operativo similar en el barrio San Cayetano, precisamente en Bidegain 328, entre Ibarra y Molina.

