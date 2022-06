El Teatro Pedro Barbero bajó el telón y se prepara para su remodelación

Fueron dos funciones de "Oh juremos de risa vivir" que se vivieron a sala llena y donde la risa y el humor fueron los grandes protagonistas. Finalmente, el Teatro Municipal Pedro Barbero cerró el telón con la obra "Oh juremos de risa vivir" y se prepara así para su gran transformación e inédita remodelación. Fueron dos funciones que se vivieron a sala llena y donde la risa y el humor fueron los grandes protagonistas. Nahuel Rosa, Cristian Ponce y Hernán Casanova y los invitados especiales Nicolás Boyko y Marcelo Post, conquistaron al público con sus actuaciones. El talento y la espontaneidad de los artistas les dieron a las presentaciones un "condimento especial", que les permitieron a los espectadores no solo disfrutar sino ser partícipes de la propuesta teatral y, hasta algunos, subieron al escenario para compartir sketch. De esta manera, la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura le puso fin a su amplia agenda del mes de mayo "Campana celebra el mes de la Patria" que contó con oferta de espectáculos que convocó a miles de campanenses. La subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, y la concejal de Juntos Ángela Medina acompañaron la presentación y también disfrutaron de la obra.

La despedida fue con dos funciones a sala llena HOMENAJE A PEDRO VILLALBA En este marco, el director de Cultura, Hernán Casanova, y otros artistas locales realizaron un sentido homenaje al sonidista e iluminador, Pedro Villalba, quien trabaja en el Teatro Pedro Barbero desde hace muchos años. Como parte de este reconocimiento, distintos directores y profesores de distintos talleres municipales de cultura le entregaron un presente y le dedicaron unas sentidas palabras destacando su comprometido trabajo. Al finalizar la función de "Oh juremos de risa vivir", Casanova manifestó: "Que el aplauso más grande sea para el alma del teatro, porque si no fuese por él nada puede pasar acá. Es para el genio que está trabajando desde hace más de 50 años en el escenario: Pedro Villalba". Con mucha emoción, el sonidista e iluminador agradeció este importante reconocimiento al tiempo que aseguró que "en el teatro somos una gran familia entre todos los grupos que vienen con los que nos conocemos hace años".

