A Puerto Nuevo le anularon dos goles en tiempo adicionado y debió conformarse con el empate













El Portuario igualó 1-1 con Laferrere como local en un partido que quedó marcado por dos polémicos fallos en el cierre del juego. El punto, al menos, le sirvió para cortar una racha de seis derrotas en fila. Aunque El Porvenir ganó y se le alejó. Si en el barrio Don Francisco había malestar con algunos fallos arbitrales, lo ocurrido el domingo frente a Laferrere fue el punto culmine de esa situación: a instancias del asistente Juan Pereira, el árbitro Sebastián Habib le anuló dos goles en tiempo adicionado, cuando el encuentro estaba igualado. Y si bien el segundo tanto pudo ser offside, todavía no se entiende por qué se sancionó posición adelantada en el primero de esos tantos anulados, dado que el tiro libre ejecutado por Emanuel Pentimalli a los 47 minutos del complemento fue conectado de cabeza por Ariel Siliman, quien terminó marcando contra su propia valla (Mario Godoy saltó por delante, pero no tocó el balón). Por eso, Habib dio el gol a pesar de la bandera en alto de Pereira. Y por eso lo festejó todo Puerto Nuevo con un desahogo acorde a la mala racha que arrastra el equipo. Sin embargo, ante la airada protesta de los jugadores del Villero, el árbitro fue a charlar con el asistente número 1 y, finalmente, dio marcha atrás con su decisión, invalidando el gol que él mismo había ratificado instantes antes. Un bochorno que se agigantó un puñado de minutos después, cuando en otro tiro libre, Cueto cabeceó de palomita y tras el rebote del arquero Morel llegó Maciel para empujarla. En esta acción, los defensores visitantes se quedaron plantados en el borde del área grande y cinco jugadores del Portuario se abalanzaron en solitario contra Morel. Igualmente, todos los locales se le fueron al humo al asistente Pereira y debieron intervenir colaboradores y auxiliares para evitar que la situación vaya más allá de los reclamos. Mientras tanto, para evitar más polémicas, Habib marcó el final del encuentro y el 1-1 quedó tan firme como las protestas de todo el estadio Carlos Vallejos. Así, el empate terminó dejándole un sabor amargo al Auriazul, que llegó a doce encuentros sin victorias, más allá que logró cortar una racha de seis derrotas consecutivas. Encima, El Porvenir ganó y se alejó a tres puntos del equipo de nuestra ciudad en el fondo de la tabla: ahora, Puerto Nuevo sigue último con 7 puntos, mientras San Martín de Burzaco (perdió con Excursionistas) y el elenco de Gerli quedaron por encima con 10, con la posibilidad de ampliar esa diferencia en la próxima fecha, dado que el campanense quedará libre. En cuanto al partido, la dupla conformada por Sergio Desilvestri y Franco Toloza le dio continuidad a la formación titular, con el tándem Redondo-Serrano como eje en la mitad de cancha, con Lojda y Martínez sobre las bandas y con Ritacco soltándose más para acompañar a Cueto. En un terreno duro e irregular se dio un juego muy disputado (Lojda, Godoy y Monje vieron la amarilla tempranamente) y de escasas asociaciones ofensivas. Por ello fueron determinantes las pelotas paradas desde el arranque mismo del cotejo. A los 15, Roseti probó al palo de Balbuena con un potente remate que salió ancho. Y a los 18, Serrano ejecutó desde la izquierda, Martínez cabeceó mal en su intento de despejar y habilitó a Godoy, quien llegó solo por el segundo palo para abrir el marcador. Sin embargo, la ventaja le duraría poco al Portuario: a los 27, desde el círculo central, Roseti envió un centro frontal que Mulazzi cabeceó bombeado contra el ángulo derecho de un Balbuena que falló al querer atenazar el balón. Y con ese 1-1 se fue un primer tiempo en el que ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones en la mitad de la cancha ni tampoco finalizar bien los pocos avances profundos que lograron construir (la mejor del Auriazul fue un centro que Cueto le bajó a Pulido, quien no pudo rematar porque la pelota nunca le terminó de caer). Para el complemento, Desilvestri-Toloza mandaron a la cancha a Meza (volvió tras su distensión muscular) en reemplazo de Lojda (estaba amonestado y no había acertado en sus decisiones en la primera parte). El exjugador de Tigre se ubicó sobre la izquierda y Martínez pasó a la derecha. Pero fue Laferrere el que salió mejor pisado, manejando más la pelota en la mitad de cancha, aunque sin encontrar profundidad. Por eso, las primeras situaciones de riesgo fueron del local y casi consecutivas, sobre los 10 minutos: primero, Meza no pudo conectar de lleno un buen centro de Martínez; y después se invirtieron los roles, porque fue Martínez el que mordió un intento de volea a centro de Meza. La respuesta del Villero llegó a los 12, con un remate cruzado de Roseti que salió muy cerca del caño derecho de Balbuena, luego de un gran pivoteo de Martínez. Parecía, entonces, que se armaba un partido entretenido, dentro de un trámite en el que la visita tuvo la iniciativa ante un Puerto Nuevo que por momentos se replegó por completo en su campo. De hecho, sobre los 19 minutos, los ingresos de Croci y Pentimalli por Martínez y Serrano acentuaron esa tendencia, al tiempo que renovaron piernas y oxígeno para trabajar en la recuperación y buscar la contra. Así, a los 23, Ritacco filtró para Meza, quien no pudo superar el rápido achique de Morel; y a los 28, tras otro buen pase de Ritacco, Croci sí le ganó a la lejana salida de Morel, pero Mulazzi despejó dentro del área chica cuando la pelota marchaba lentamente hacia el fondo de la red. Poco y nada pasó en la continuidad del juego, hasta que Laferrere, con más empuje que fútbol, logró adueñarse de los minutos finales, generando alguna aproximación de riesgo (remate cruzado de Palacio que nadie desvió) y varias pelotas paradas que metió dentro del área de Balbuena. Sin embargo, lo dicho: lo más importante sucedería en el adicionado. Y, lamentablemente, tendría al árbitro y a su asistente como protagonistas. Y a Puerto Nuevo como su víctima. Por eso, a pesar del empate, los jugadores y simpatizantes locales se fueron con una calentura imposible de disimular.

PUERTO NUEVO PRESENTÓ LOS MISMOS 11 TITULARES QUE EN LA FECHA PASADA ANTE LUJÁN (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Julio Serrano; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza – Sergio Desilvestri. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Gian Croci, Marcos Quiroga, Emanuel Pentimalli, Alexander Meza y Maximiliano Maciel. LAFERRERE (1): Carlos Morel; Agustín Vallejos, Lucas Mulazzi, Hernán Ortiz, Ariel Siliman; Gabriel Robledo, Pablo Monje, Rodrigo Gutiérrez, Isaac Suárez; Marcos Roseti y Lucas Martínez. DT: Cristian Aldirico. SUPLENTES: Alejandro Granero, Damián Marcich, Hugo Zarco, Nicolás Vivas, Ignacio Palacio, Agustín Faillace y Gabriel Soler. GOLES: PT 18m Mario Godoy (PN) y 27m Lucas Mulazzi (L). CAMBIOS: ST Meza x Lojda (PN) y Soler x Gutiérrez (L); 19m Croci x Martínez (PN) y Pentimalli x Serrano (PN); 27m Vivas x Robledo (L) y Faillace x Martínez (L); 35m Palacio x Suárez (L); y 39m Maciel x Ritacco (PN). AMONESTADOS: Godoy, Lojda y Redondo (PN); Monje, Vallejos, Mulazzi y Ortiz (L). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Sebastián Habib.

EL ABRAZO DE RITACCO Y MARTÍNEZ CON GODOY, QUIEN MARCÓ EL 1-0 PARA EL PORTUARIO.



UN FINAL APASIONANTE A falta de dos fechas para el cierre del Torneo Apertura, todo está por definirse todavía, con cuatro equipos apretados en apenas dos puntos en lo más alto de la tabla. Midland y Excursionistas ratificaron su liderazgo: el Funebrero venció 3-1 como visitante a L.N. Alem con triplete de Damián Salvatierra (lidera la tabla de goleadores con 10 conquistas), mientras el Verde del Bajo Belgrano le ganó 4-2 a San Martín en Burzaco tras ir perdiendo 2-1. Así, ambos equipos quedaron ahora con 30 unidades. Un escalón por debajo se ubica Sportivo Italiano (29), que superó 1-0 a Deportivo Español en el clásico de las colectividades. Y con 28 quedó Berazategui, que luego de siete fechas sin poder ganar, logró dos triunfos en fila (el domingo goleó 4-0 a Victoriano Arenas) y todavía mantiene sus chances de coronarse campeón del Apertura. Los demás resultados de esta 17ª fecha fueron: Real Pilar 1-1 Atlas, El Porvenir 1-0 Liniers, Lamadrid 3-1 Claypole, Argentino de Merlo 0-1 Luján y Puerto Nuevo 1-1 Laferrere. En la próxima fecha, Midland jugará ante Sportivo Italiano en Libertad; Excursionistas recibirá a El Porvenir; y Berazategui visitará a Luján. Los demás encuentros serán: Laferrere vs Argentino (M), Victoriano Arenas vs Lamadrid, Claypole vs Real Pilar, Atlas vs San Martín (B), Liniers vs L.N. Alem y Deportivo Español vs Central Córdoba (R). En esta oportunidad quedará libre Puerto Nuevo, que cerrará su participación en el Apertura en la 19ª jornada, jugando como visitante frente a Argentino (M).

