COTIZACIONES El blue se mantuvo en $206,50 en la punta vendedora, acompañado por alzas en los tipo de cambio financieros y más compra de divisas del Banco Central. El dólar con recargo, en tanto, trepó a $207,04. El dólar sin impuestos, ascendió 67 centavos $125,48 para la venta, de acuerdo al promedio en los principales bancos, mientras que en el Banco Nación el billete subió 25 centavos a $125. El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, subió $1,10 hasta los $ 207,04 en promedio y anotó su mayor suba diaria del año. El dólar mayorista, ascendió 46 centavos a $120,01, mientras que los tipos de cambio financieros mostraron subas y el contado con liquidación creció un 1,2% a $213,13, en tanto que la brecha se ubica en 77,6%, respecto del mayorista. PROPIEDADES MÁS BARATAS Los precios de las propiedades mantienen una tendencia declinante en el AMBA desde hace varios meses y no parecen encontrar piso a partir de la falta de crédito y la pérdida de poder adquisitivo del peso. Los valores de los departamentos en mayo cayeron 7,7% y los de las casas 6,2% con relación al mismo mes del año pasado, luego de una nueva reducción de 0,8% y 0,2%, respectivamente con relación a abril. Si se realiza la distinción entre CABA y Gran Buenos Aires (GBA) Norte, Sur y Oeste, se observan caídas intermensuales (respecto a abril de 2022) en el precio por m2 de casas del 0.8% en CABA, del 0.1% en GBA Norte, un aumento del 0.4% en GBA Sur y una caída del 0.1% en GBA Oeste. Por su parte, en el caso de departamentos, en mayo de 2022, se observan caídas en el precio por m2 del 0.5% en CABA, del 0.4% en GBA Norte, del 0.1% en GBA Sur, y del 0.1% en GBA Oeste, relativo a abril de 2022. Cuando se realiza la comparación interanual en CABA y GBA Norte, Sur y Oeste fueron de 7.5%, 5.4%, 4.8% y 6.4%, respectivamente. ALERTAS RENOVADAS El juez federal Daniel Rafecas extendió la vigencia de las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados por el atentado contra la sede de la AMIA. Las órdenes de captura internacional con carácter prioritario para Interpol recaen sobre Mohsen Rezai, comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución entre 1993 y 1994-); Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución al momento del atentado; Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la Embajada de Irán en la Argentina hasta el 23 de julio de 1994 (cinco días después del ataque) y Mohsen Rabbani, consejero Cultural de Irán en Buenos Aires desde el 3 de marzo de 1994 hasta 1998. CESE DE SUMINISTRO El gigante ruso Gazpron anunció que a partir de este martes suspenderá la provisión de gas a su par neerlandés GasTerra por negarse a pagar el fluido con rublos a través de Gazprombank, como lo exige Rusia. De esa manera, Países Bajos se unirá a Polonia, Bulgaria y Finlandia, los otros países que se negaron a pagar el precio del gas en rublos y que vieron cortado el suministro desde Rusia. En tanto, Dinamarca también anunció este lunes que avanzará en la misma dirección, si bien por el momento no ha habido una respuesta desde Moscú. "Gazprom Export informó a GasTerra del cese de suministros de gas a partir del 31 de mayo de 2021 y hasta que se lleve a cabo el pago en correspondencia con los mecanismos establecidos por el decreto" del presidente ruso, Vladimir Putin, informó el consorcio ruso. Según indicó el Gobierno de Putin, cerca de la mitad de los importadores extranjeros de gas ruso ya han abierto cuentas en Gazprombank para efectuar el pago por el esquema propuesto por el Kremlin.

