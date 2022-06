» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. Con respaldo opositor, Massa presentó un proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos







Lo hizo luego del decreto que elevó el piso de Ganancias- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto para aliviar la situación de monotributistas y autónomos, con el fin de que los ingresos de esos contribuyentes "no pierdan contra la inflación". La iniciativa tiene el respaldo del jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y la diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer. Según señalaron fuentes legislativas, el proyecto de Massa, que también lleva las firmas de Leandro Santoro y Mónica Litza, tiene los votos para ser aprobado en el recinto. La iniciativa que Massa ingresó al Congreso contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo, que suele hacerse desde el 1º de enero de cada año a través de la fórmula de movilidad jubilatoria. Las escalas de facturación de ese régimen quedaron desactualizadas por la escalada inflacionaria. En el primer semestre de este año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSeS acumularán una suba de 29,1%. El proyecto apunta a que ese porcentaje se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1º de julio de 2022. Además, no incluyo aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que se buscará una actualización de los topes máximos de facturación, para que los cuatro millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor -o quedar afuera del Régimen Simplificado- si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación, según la propuesta de Massa. Con relación a los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias y que en la actualidad deben pagar el tributo con ingresos mensuales superiores a $63.000, la solución que contempla el proyecto es actualizar las escalas y deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede en línea o cercano a los empleados en relación de dependencia, que desde el mes que viene será de $289.792. El paso siguiente sería establecer un mecanismo de ajuste que se aplique por la evolución salarial o la fórmula de movilidad, que hasta ahora determina los montos que esos contribuyentes deben pagar mensualmente como aporte jubilatorio. Massa impulsó la semana pasada una actualización del piso de Ganancias, que comenzará a regir desde junio y destacó que esa medida busca "defender el poder de compra de los salarios", al igual que el proyecto sobre monotributistas y autónomos.

