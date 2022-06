» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. Día Mundial sin Tabaco: el Municipio advierte sobre los riesgos para la salud







El Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones (COAA) orienta y asiste a personas con tabaquismo sobre los distintos programas. Este martes 31 de mayo ce celebra el Día Mundial sin Tabaco y desde la Secretaría de Salud del Municipio advierten sobre los diversos riesgos que trae para la salud. En este sentido, el Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones (COAA) informó que su uso abusivo es causa de tabaquismo y dependencia tanto física como psíquica, además de causar adicción a la nicotina y exponer al organismo a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados, como así la causa más importante de años de vida perdidos y/o vividos con discapacidad. Se calcula que sólo en Argentina mueren cada año 40.000 personas por esta causa. Está directamente relacionado con la aparición de muchas enfermedades, fundamentalmente: distintos tipos de cáncer: de pulmón, laringe, faringe, riñón, hígado, vejiga, entre otros; enfermedades cardiovasculares: infartos, ACV, aneurismas; enfermedades respiratorias: bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e infecciones respiratorias reiteradas. Además, en las mujeres el tabaquismo tiene graves consecuencias en el sistema reproductor. Por lo general, luego del inicio a la acción de fumar el primer cigarrillo, se concluye luego, en una costumbre y ahí se inicia el proceso de adicción. La intoxicación suele ser tolerada por tiempo largo, pero cuando se desea resolver la adicción es frecuente que el daño ya haya avanzado. El tabaquismo no sólo afecta la salud de los fumadores, sino también, a las personas no fumadoras, que están expuestas al humo de tabaco por convivir con fumadores. Se los denomina así, porque su organismo también se ve afectado por las toxinas y sustancias nocivas del humo de tabaco. En especial, esta situación resulta sumamente perjudicial para los niños pequeños en los que puede llegar a causar: muerte súbita del lactante, infecciones a repetición, trastornos del desarrollo y del comportamiento. Es necesario identificar factores causales y en este caso desde la perspectiva social, aportar y contribuir a las diferentes investigaciones sobre el camino de las intervenciones con la intención de reducir daños y promover la prevención de temprana edad. Un escaso número de fumadores logra dejar de fumar por sus propios medios, cuando ha tomado la decisión. Si esto no es posible, la consulta con un profesional de la salud mejora ampliamente la probabilidad de dejar de fumar. Éste puede ofrecer terapia cognitivo-conductual con o sin medicación. Si bien algunas medicaciones se venden sin receta, lo recomendable es el tratamiento con el apoyo profesional adecuado. La cesación del tabaquismo trae beneficios casi inmediatos. Ante esto, el Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones (COAA) orienta y asiste a personas que padecen la adicción al tabaco sobre los distintos programas. Ante una consulta, pueden acercarse a 25 de Mayo 1117 o comunicarse telefónicamente al 426800.

