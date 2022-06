» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. Un donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas y uno de tejidos ayudar hasta 75 personas







Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. Es una fecha que da un motivo para desarrollar diversas actividades y campañas de concientización dentro del ámbito educativo y de la salud. Por esta razón, Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, explica sobre la importancia de la donación y cómo ésta puede salvar vidas. Durante el 2021 en la Argentina, alrededor de 1543 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos de donantes fallecidos y 246 de donantes vivos, un 40 % más que en 2020. Sumados a los 1392 trasplantes de córneas, da un total de 3.181 para el año que culminó. Del total de esos trasplantes, 203 fueron pediátricos (menores de 18 años). Esos 1789 trasplantes de órganos sólidos se dividen en 1.164 trasplantes renales (el más frecuente), 418 hepáticos, 107 cardíacos, 36 renopancreáticos, 35 pulmonares, 16 hepatorrenales, 5 cardiorrenales, 3 pancreáticos, 2 hepatointestinales, 2 cardiopulmonares y 1 intestinal. Sin embargo, es necesario seguir fomentando la cultura de la donación de órganos. Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), cada donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas y uno de tejidos puede ayudar hasta a 75 personas. "Hoy hay mayor conciencia y responsabilidad con nuestro propio cuerpo y con aquellas personas que necesitan un trasplante para poder seguir viviendo, sin importar sexo, etnia, estatus social o edad. A pesar de los avances, todavía más de 7 mil personas siguen esperando en nuestro país un trasplante de órgano", plantea la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Por otro lado, es importante destacar que sólo el 25% de los pacientes que requieren de un trasplante de médula ósea son compatibles con su grupo familiar, el resto debe recurrir a un donante no emparentado, a través de los Registros de Donantes del Mundo. "Cuantos más donantes inscriptos existan, mayores son las posibilidades para los pacientes de encontrar un donante no emparentado compatible. Las personas que quieran registrarse como donantes de médula ósea deben tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilogramos y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas", explica la Dra. Valeria El Haj. Y agrega que: "Actualmente hay más de 37 millones de donantes registrados en todo el mundo". De acuerdo a los datos publicados por INCUCAI, hay 463 donantes por cada millón de habitantes. Por otra parte, son más de 6000 personas las que necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento. Estos datos se generan en tiempo real, por lo tanto, los datos pueden variar con el correr de los días. Donar órganos salva vidas: ¿cómo donar? Todas las personas mayores de 18 años tienen el derecho de manifestar su voluntad de donar órganos, es decir, dejar asentado su deseo respecto del destino de sus órganos y tejidos después de la muerte. En el momento del fallecimiento, el organismo responsable verificará la última voluntad hacia la donación de órganos. De no existir manifestación expresa, la ley presume que la persona es donante. El trámite se puede realizar de manera online a través de la aplicación Mi Argentina, por medio de la cual las personas podrán acceder a su credencial digital de expresión de voluntad de donación de órganos y tejidos. "Todos podemos requerir en algún momento de nuestras vidas un órgano y ser donante en estas ocasiones es una actitud solidaria y vital para esos pacientes y sus familias", finaliza la profesional.



