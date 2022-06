» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. Hidrógeno Verde:

La iniciativa, llevada adelante por la firma estadounidense MMEX Resources Corporation, crearía 1500 puestos de trabajo durante la construcción de la planta y hasta 300 puestos fijos de trabajo calificado cuando entre en operaciones, de acuerdo a estimaciones realizadas por la empresa. La firma estadounidense MMEX Resources Corporation planea producir hidrógeno verde en la provincia de Tierra del Fuego con una inversión prevista de US$ 500 millones, con el objetivo de generar entre US$ 120 y US$ 190 millones de exportaciones anuales a partir de su entrada en funcionamiento en 2025. Además, la iniciativa crearía 1500 puestos de trabajo durante la construcción de la planta y hasta 300 puestos fijos de trabajo calificado cuando entre en operaciones, de acuerdo a estimaciones realizadas por la empresa. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de evaluación técnica, un proceso que puede llevar entre 90 a 120 días. Si bien el anuncio de inversión de US$ 500 millones fue realizado el mes pasado por la compañía junto al Gobierno de Tierra del Fuego, la firma estadounidense recién dio a conocer ahora los detalles finos de la iniciativa. El gerente de Financiamiento de proyectos de MMEX, Nabil Katabi, aseguró que "Tierra del fuego tiene los mejores vientos del mundo, mucha tierra vacía y está sobre el mar ubicada frente a Asia y Europa. Estas ventajas naturales se combinan con que es una zona franca y tiene ventajas tributarias, lo que nos permite pensar un buen desarrollo". Por insertarse en una zona con preferencias impositivas, Katabi consideró innecesario generar un marco normativo propio para el sector, como el anunciado recientemente para el hidrocarburífero. De todos modos, el directivo de MMEX consideró "bienvenida" la Estrategia Nacional del Hidrógeno 2022-2050 sobre la que el Gobierno nacional trabaja junto a las administraciones provinciales. El hidrógeno verde es una de las fuentes de energía renovables centrales para consumar la transición energética en la que están comprometidos la mayoría de los países del mundo para alcanzar el objetivo de descarbonización de la matriz energética como respuesta principal al cambio climático. El llamado "combustible del futuro" se genera vía electrólisis del agua -al separar el hidrógeno del oxígeno- utilizando fuentes energéticas limpias como electricidad solar, eólica o hidroeléctrica. La inversión en Tierra del Fuego será llevada a cabo por MMEX a través de un acuerdo tecnológico con Siemens Energy, que ya se encuentra realizando los estudios de evaluación del recurso eólico. La iniciativa de la firma estadounidense proyecta la construcción de un campo eólico de hasta 300 megavatios (160 MW base), y una planta de electrólisis que permitirá obtener más de 55 toneladas de hidrógeno verde por día, en la ciudad de Río Grande. De esta forma, la producción del hidrógeno verde comenzaría "en 2025 o 2026", según anticipó Nabil Katabi, al tiempo que estimó que, cuando se ponga en marcha plenamente, el proyecto generará ventas externas por entre US$ 120 y 190 millones al año.



