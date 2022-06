» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

31 de Mayo; Día Mundial Sin Tabaco

Por Dr. Bernardo Rosales











Dr. Bernardo Rosales





Cuando decidí sentarme a escribir como todos los años un artículo por la fecha en la que renovamos el compromiso de aportar nuestra experiencia y nuestra preparación para que cada vez más personas puedan dejar atrás su adicción al tabaco, pensé un instante en la cantidad de gente que día a día se sienta y promete, o se promete, jura y perjura, arrojando previamente el paquete de cigarrillos aun no terminado en la basura, que éste será el último día como fumador. Como si ésta decisión se llevara a cabo sólo con la expresión de deseos, con voluntarismo, con leer 100 veces el decálogo correcto. Y así pasan, el auto nuevo, el nacimiento de la nena, la mudanza…la fiesta de 15 de la misma nena. Deberíamos pensar que lo que nos ocupa la mente es un problema, que la adicción al tabaco es una enfermedad crónica y definir qué hechos concretos estamos dispuestos a llevar a cabo para vencerla, y buscar la ayuda necesaria para cumplir ese objetivo. Dejar de fumar implica un proceso personal que los ex fumadores debieron atravesar, a saber: 1) Pre-contemplación: No estoy dispuesto a dejar de fumar en el futuro inmediato, fumar no es un problema para mí, yo estoy bien así. 2) Contemplación: Algo cambió en mi visión por lo que estaría dispuesto a encarar el problema en los próximos meses, tomé conciencia de los beneficios que trae aparejado el dejar de fumar, lo cual no está exento de miedos, entre ellos, el miedo al fracaso. Busco información sobre la adicción al tabaco y sus posibilidades de tratamiento. 3) Preparación: Estoy listo para participar en intervenciones que me lleven a superar la adicción, los miedos y dudas son superadas por las ganas y la ansiedad, empiezo a probar fuerzas contra mi contrincante, tomo valor, pienso en el día D como un día concreto, establezco estrategias aún fumando para alejarme del cigarrillo. 4) Acción: Etapa que empieza cuando apago el último cigarrillo(día D). Se hace visible el trabajo de la preparación, se enfrenta el desafío de vencer la adicción al tabaco y comenzar una nueva vida. Reconozco los síntomas de abstinencia y aprendo a manejarlos exitosamente. 5) Mantenimiento: Etapa de consolidación de los logros de la etapa anterior. Con menor esfuerzo pero debo seguir trabajando, tan difícil como dejar es mantenerse, tenemos de aliado nuestro orgullo personal, la autoestima y el saber y constatar que estamos cultivando una mejor calidad de vida. El desafío hoy es pensar que ésta fecha icónica lo puede ser también para nosotros. Y será un antes y un después. Millones de ex fumadores lo atestiguan. Dr. Bernardo Rosales - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606 -

Miércoles 1º de Junio de 2022:

