Las repercusiones de la jurisdicción del juego en Buenos Aires

Es por eso por lo que resulta importante saber que a inicios de año, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su administración aprobaron la ley de juego online en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la que se habilitaron a los proveedores Boldt, Betsson, Ibiza, Upline, Betway, Ondiss y Codere para ofrecer sus servicios en internet. Desde hace unos meses, existen sitios que operan en Buenos Aires de forma legal y ofrecen sus servicios en la provincia. Estos sitios ya ofrecen su servicio gracias a que cuentan con la licencia expedida por el gobierno de Buenos Aires, principalmente por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), la cual implementó un mecanismo de geolocalización para ubicar a aquellos jugadores con permiso para apostar en la capital. A nivel provincial, se tuvo un importante progreso con la ley propuesta por María Eugenia Vidal y con sanción por Axel Kicillof, por lo que el Instituto de Loterías de la Provincia de Buenos Aires trabajará mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para localizar a los usuarios que cuenten con el permiso para apostar. Los habilitados hasta el momento son marcas reconocidas como William Hill, Bet365, Playtech, Bplay, BetWarrior, Betsson y Pokerstars, a quienes se les otorgó una licencia de 15 años de duración y con la que pueden explotar la modalidad online con el visto bueno del gobierno. De acuerdo con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), las empresas anteriormente mencionadas "se encuentran en condiciones de suscribir el convenio respectivo que unirá la relación con (IPLyC)". El tema genera muchas opiniones, ya que para el gobierno resultaba importante regularizar una actividad que ha crecido en popularidad y que le ayudará en el aspecto tributario, porque la recaudación, la cual ha quedado tasada en un 16 por ciento de los ingresos netos en estos sitios web. Esto resulta muy importante, al hablar de una industria que, de acuerdo con un estudio realizado por la firma Statista (famoso portal estadístico), la industria global de los juegos de azar online, actualmente valorada en casi ochenta millones de dólares, superará los 112 millones de dólares en 2025. También debemos considerar que esto ayuda en gran medida con la lucha contra el juego clandestino, el cual también ha tenido un crecimiento notable en los últimos años y ha hecho que las autoridades se hayan replanteado la necesidad de la regularización de la actividad, ya que en un inicio no se tenía como un tema prioritario en la mesa como sí lo es en la actualidad. Esta regulación también ayuda en muchos aspectos a los jugadores, quienes buscan sitios web que sean confiables y les brinden todas las garantías necesarias para divertirse y no tener ningún inconveniente en su experiencia de juego. Esto es posible porque el gobierno otorga licencias a aquellos operadores que cumplan con los estándares establecidos en lo que a confiabilidad se refiere, así como la certeza de que tanto los datos personales como el propio dinero usado estarán seguros de cualquier tercera persona y contar con un anuncio de privacidad y términos y condiciones claros y concisos para el público al que está enfocado. Solo los portales más confiables son los que se les ha otorgado este permiso. Claro que aquí también entran puntos importantes y que provocaron detracciones en ciertos factores de la población: el riesgo a la ludopatía. Este es un problema serio y que todas las empresas con licencia expedida para su operación deben tener en consideración, por lo que las políticas de juego responsable son importantes, así como la autoexclusión y la necesidad de informar a los usuarios sobre la importancia de que los menores de edad no formen parte de esto, recalcar que esto es entretenimiento e incluso contar con un programa de apoyo para prevenir este tipo de problemas. En este sentido, es importante que la ley se fije en este aspecto para ofrecer el entorno más sano posible para sus jugadores y para proveedores. Con dos aspectos tan importantes como el juego responsable y combatir el juego clandestino, se entiende los esfuerzos en Buenos Aires para entregar un entorno sólido. Si bien es cierto que aún queda mucho camino por delante, el legislar normas para brindar un entorno más claro en la industria es un aspecto importante en Buenos Aires, por lo que no es de extrañar que las noticias continúen en los próximos meses.