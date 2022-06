» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. Rugby:

El Tricolor se impuso 12-11 como local gracias a un try que forzó mediante el scrum luego de quedar abajo en el marcador a poco del final. Así recuperó terreno en el campeonato de Tercera de la URBA después de haber perdido el clásico en Zárate. Por la quinta fecha del campeonato de Tercera de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), el equipo superior del Club Ciudad de Campana venció 12-11 como local a Los Pinos y se recuperó de la derrota sufrida en el clásico ante Náutico Arsenal Zárate en su anterior presentación. El CCC se impuso en un cierre muy emocionante. Ganaba 7-6 gracias al try de Franco Velázquez y la conversión de Enrique Peralta. Sin embargo, a falta de 5 minutos, el visitante llegó al ingoal y dio vuelta el marcador (11-7). Así, el Tricolor quedó obligado a buscar un nuevo try. Y lo consiguió, a pesar que el reloj era ya un enemigo demasiado grande. Forzó la infracción cerca del ingoal visitante y a través del scrum alcanzó la conquista que necesitaba para quedarse con la victoria (apoyó el octavo, Adrián Lugo) De esta manera, ahora suma 2 victorias y 2 derrotas en cuatro presentaciones y, con 10 unidades, se ubica en la 5ª posición del campeonato de Tercera. En esta oportunidad, el XV inicial del entrenador Sebastián García fue el siguiente: Santiago Sautón, Nicolás Fernández, Alan González; Patricio Mego, Leo Correa; Francisco Cuevas, Diego Colque, Adrián Lugo; Facundo Cerda, Benjamín Morelli; Franco Velázquez, Carlos Díaz, Enrique Peralta, Esteban Boveri; y Franco Damiano. En tanto, como relevos estuvieron Alberto Nóbile, Franco Casanova, Facundo Hereñú, Nicolás Cuevas, Javier Pérez, Alexis Scetti, Fabián Toledo y Luca Dearmas. Los demás resultados de esta quinta fecha de la Tercera fueron: Tiro Federal de Baradero 10-39 Municipalidad de Vicente López, Atlético San Andrés 25-39 Porteño, Los Molinos 47-18 Banco Hipotecario y San José 25-24 Beromama. Con estos marcados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Los Molinos, 23 puntos; 2) Porteño, 18 puntos; 3) Municipalidad de Vicente López, 14 puntos; 4) Náutico Arsenal Zárate, 12 puntos; 5) Ciudad de Campana y Beromama, 10 puntos; 7) Banco Hipotecario, 9 puntos; 8) Los Pinos y San José, 8 puntos; 10) Tiro Federal de Baradero, 2 puntos; 11) Atlético San Andrés, sin puntos. El próximo compromiso del CCC será este sábado 4 de junio, cuando visite a Porteño de General Rodríguez por la sexta fecha del certamen.

