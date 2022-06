» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 31/may/2022 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

Pereyra; "No tuvimos mediocampo y es difícil sostener al rival cuando te ganan esa zona"







El entrenador de Villa Dálmine se refirió a la floja actuación del equipo en el primer tiempo frente a Flandria. El sábado en Jáuregui, Villa Dálmine sufrió una dolorosa derrota frente a Flandria, tanto por no haber podido sumar ante un rival directo en la lucha por la permanencia como por la floja actuación colectiva de la primera parte, cuando el Canario logró marcar una diferencia que se hizo insalvable. "Sí, duele por cómo se dio", reconoció Carlos Pereyra a la salida de los vestuarios en diálogo con FM Radio City. "Lo vamos a analizar con los jugadores para tratar de entender qué pasó en el primer tiempo. Los escucharemos y trabajaremos para corregirlo", agregó el entrenador Violeta. En el análisis táctico, "Jetín" marcó que el Canario hizo "muy ancha la cancha con los dos laterales", pero focalizó especialmente en lo ocurrido en la zona media del terreno: "Yo pienso que los partidos se deciden y se desarrollan en el mediocampo. Si el mediocampo no está bien, el rival va a manejar la pelota y va a tener el control del partido. Y en el primer tiempo nos pasó lo mismo que contra Güemes: no tuvimos mediocampo y es difícil sostener al rival cuando te ganan esa zona". Con los ingresos de Rafael Sangiovani y Francisco Nouet (salió Nicolás Bertochi, afectado por un cuadro gripal), el cordobés buscó tener un equipo más ancho y logró una reacción que llevó a Villa Dálmine a dominar las acciones en gran parte del complemento. "En el segundo tiempo hicimos otras cosas, mostramos que físicamente estamos bien y mejoramos en el juego, pero no nos alcanzó", señaló al respecto. Finalmente, el DT confirmó la incorporación del mediocampista zurdo Francisco Molina (de último paso por Deportivo Madryn) y también que están avanzadas las gestiones para sumar un lateral izquierdo (llegaría Ramiro Arias, actualmente en Instituto de Córdoba). Así, al Violeta le quedarían dos cupos más para reforzar el plantel. Uno se utilizaría para buscar un atacante. Y la otra plaza se aprovecharía para incorporar otro mediocampista ofensivo. Sin embargo, la floja actuación del primer tiempo en Jáuregui sembró dudas y Pereyra no descartó priorizar un "volante central" de marca, despliegue y "garra".

JETÍN NO DESCARTÓ INCORPORAR UN VOLANTE CENTRAL "DE GARRA" TRAS EL PARTIDO DEL SÁBADO.



QUEDÓ EN LA 35ª POSICIÓN Luego de la victoria de Güemes de Santiago del Estero, que superó 1-0 como visitante a Deportivo Madryn el pasado domingo, Villa Dálmine (14 puntos) cedió otro escalón en la tabla de posiciones de la Primera Nacional y quedó en el 35º y antepenúltimo puesto, solo por delante de Tristán Suárez (10), que perdió 2-0 con Defensores de Belgrano, y de Santamarina (9), que cayó agónicamente 1-0 frente a Ferro Carril Oeste en Caballito. Otro que está peleando en la zona baja de la tabla y sufrió una dolorosa derrota fue San Telmo. Cuando ya se jugaba tiempo adicionado, el Candombero le ganaba 1-0 a Almagro. Sin embargo, con goles a los 48 y 50 minutos, el Tricolor de José Ingenieros le dio vuelta el marcador y lo dejó con las manos vacías. Así, San Telmo se quedó en los 15 puntos, misma línea en la que ahora se encuentran Mitre y Atlético de Rafaela, que igualaron 2-2 en Santiago del Estero. Con 15 unidades también quedaron Sacachispas (0-0 con Guillermo Brown) y Flandria (3-1 a Villa Dálmine). Por su parte, Güemes alcanzó los 16. En tanto, Temperley, próximo rival del Violeta, igualó 1-1 como local frente a Belgrano de Córdoba y llegó hasta las 17 unidades. En el otro extremo de la tabla, el Pirata alcanzó los 38 puntos y le sacó seis de ventaja a San Martín de Tucuman, que tuvo fecha libre. Los demás resultados de esta 17ª jornada fueron: Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes (BA), Agropecuario 1-1 Brown (A), Instituto 2-0 Chacarita, Nueva Chicago 1-0 Chaco For Ever, Quilmes 1-3 Atlanta, Estudiantes (RC) 1-1 All Boys, Deportivo Maipú 2-2 San Martín (SJ), Gimnasia (J) 3-0 Almirante Brown, Alvarado 0-0 Gimnasia (M) y Deportivo Morón 1-1 Deportivo Riestra.

