Breves: Deportivas

RENUNCIÓ PALERMO Después de una buena performance en la Copa de la Liga Profesional, Martín Palermo presentó su renuncia a la dirección técnica de Aldosivi de Mar del Plata, equipo que logró clasificarse para los Cuartos de Final. La decisión se conoció a una semana del debut del Tiburón en el Campeonato 2022 (lunes 21.30 vs Argentinos Juniors).



CACIQUE PRESENTADO El uruguayo Alexander Medina fue presentado formalmente ayer como nuevo entrenador de Vélez Sarsfield. "El Cacique" debe preparar al Fortín para afrontar doble compromiso: el Campeonato 2022 de la LPF (debuta como visitante frente a Patronato) y los Octavos de Final de Copa Libertadores, instancia en la que Vélez se medirá frente a River Plate. PRIMERA D Centro Español quedó como único líder de la Primera D al vencer 2-0 como local a Club Mercedes en el cierre de la cuarta fecha. El domingo también jugaron: Lugano 0-1 Sportivo Barracas y Central Ballester 3-0 Muñiz. LLEGÓ A LA DOCENA Por la 13ª fecha de la Primera A Femenina, UAI Urquiza venció 3-2 como visitante y consiguió así su 12ª victoria consecutiva en el campeonato. Así, con 36 unidades, las Guerreras superan a Boca (35; pero todavía no quedó libre), que el mismo domingo superó 1-0 a Platense como visitante. En tanto, en la tercera ubicación se encuentra Racing Club (31), que ayer derrotó 2-1 a Lanús, también como visitante. TODO PARA CANAPINO La sexta fecha del Turismo Carretera se desarrolló el fin de semana en Rafaela, donde Agustín Canapino (Chevrolet) ganó de punta a punta el Gran Premio Ero Borgogno. De esa manera, no solo logró su tercera victoria de la temporada y se subió a lo más alto del campeonato, sino que también se quedó con el premio de $3.000.000 que otorgaba la prueba. Mariano Werner (Ford) y Esteban Gini (Torino) completaron el podio, respectivamente; mientras Santiago Mangoni (Chevrolet) quedó como escolta en el certamen que continuará el 25 y 26 de junio en Concordia. TC PISTA: ABELLA, 29º A bordo de su Dodge, el intendente de nuestra ciudad completó los 20 giros de la final del TC Pista en Rafaela y culminó en la 29ª posición de la carrera que ganó Santiago Álvarez (Dodge), quien ahora es escolta de Matías Canapino (Chevrolet) en el campeonato. En tanto, el podio de la sexta fecha lo completaron Agustín Martínez (Ford) y Humberto Krujoski (Dodge). NADAL VS DJOKOVIC Los Cuartos de Final de Roland Garros serán el escenario del 59º enfrentamiento entre el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, quien eliminó al argentino Diego Schwartzman en Octavos. Hoy también habrá otro partidazo por un lugar en semifinales: Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz. Mañana se definirán las otras dos llaves: Casper Ruud vs Holger Rune y Andrey Rublev vs Marin Cilic. BÁSQUET: FINALISTAS Esta noche arranca la final de la Liga Nacional de Básquet: desde las 21.00, Quimsa de Santiago del Estero será local ante Instituto de Córdoba. En tanto, en la NBA, Boston Celtics eliminó en el séptimo juego a Miami Heat, se consagró campeón de la Conferencia Este y será el rival de Golden State Warrios (ganador del Oeste) en la serie final que comenzará el jueves.

