Pedro Milla fue ratificado en la Federación Argentina Sindical de Petroleros







El dirigente campanense encabezó la única lista que se presentó a las elecciones del gremio nacional y seguirá conduciendo sus destinos hasta el 2026. Ayer por la noche el camping Malvinas Argentinas del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana se vistió de fiesta. Había motivos para festejar: su secretario general, Pedro Milla, fue ratificado para conducir la Federación Argentina Sindical por cuatro años más De esta manera, Milla se consolida al frente de un gremio nacional de suma relevancia, más aún en un contexto internacional donde la generación de energía a partir de hidrocarburos puede convertirse en un activo fundamental para el país. El aval fue unánime por parte de los sindicatos que integran la Federación. La aprobación de la gestión sindical se comprobó en el apoyo a la Lista Azul y Blanca, encabezada por Milla, que consiguió la unidad de todos los convocados. "Si hay algo que debe tener en cuenta todo aquel que quiera ocupar un puesto sindical es que nunca hay que olvidarse de donde se viene, nunca se tiene que perder el principio de la defensa de los trabajadores", manifestó Milla en un quincho del camping repleto de afiliados petroleros. "Agradezco a los compañeros de todo el país por su apoyo. Sus palabras me reconfortaron porque fueron de elogio con respecto a lo que hemos hecho. Me acuerdo cuando asumió el 17 de octubre de 2018, encontramos una Federación totalmente devastada, le debíamos a todo el mundo. Nos pusimos a trabajar en un proyecto que fue duro, durísimo, pero sacamos la Federación adelante. Hoy puedo decirles que no le debemos nada a nadie", recalcó el dirigente campanense. Por su parte, Daniel Ibarra, actual secretario adjunto del Sindicato local, continuará en la Federación ahora en el cargo de prosecretario de Obra Social.





#Ahora desde el Camping Malvinas Argentinas se festeja que Petroleros ratificaron a Pedro Milla hasta 2026 con el aval unánime por parte de los sindicatos que integran la Federación. pic.twitter.com/RNrfHoVX3O — Fernando Andrioli (@frandrioli) May 31, 2022

