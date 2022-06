» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Hoy comienza el debate del juicio por el femicidio de Keila Moreira







Será en el Tribunal Penal 2 de Del Pino y Avenida Varela. Los imputados son su ex pareja, Franco Moreira y un amigo de éste, Matías Oviedo. Ya se sabe que son culpables. "A mi hija no me la devuelve nadie. Sólo quiero que cumplan la máxima condena posible", señaló la madre de la víctima. Hoy a partir de las 10 de la mañana comienza el debate del juicio penal, oral y público por el femicidio de Keila Moreira, de entonces 16 años, ocurrido el sábado 17 de octubre de 2020. Así lo confirmó Marta, la madre de la víctima: "A mi hija no me la devuelve nadie. Sólo quiero que cumplan la máxima condena posible", señaló en rueda de prensa y recordó que al momento de su deceso hacía 1 mes que convivía con Franco Moreira en una vivienda del barrio Las Praderas. Faltaba poco para las 20 horas de ese sábado cuando Keila recibió un escopetazo a quemarropa sobre su cráneo. Estaba en la vivienda de Carreto al 500 junto con Franco, y Matías Oviedo, un amigo de éste. La secuencia de los hechos sugieren que ambos acusados de femicidio en ningún momento pensaron en prestarle ayuda a Keila, sino en escapar de la escena en el auto de Franco Moreira, hacia la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, de donde es oriundo Oviedo. En resumidas cuentas, ambos salieron de la casa de Las Praderas, y tras avisarles a los familiares de Franco lo que había sucedido, se fugaron a esa localidad. Ya con ambos en ruta, pasó al menos media hora entre el disparo fatal y el momento en que un hermano de Franco ingresa a la vivienda donde habría presenciado la última exhalación de Keila y llamó al 911. Tras 11 días de intensa búsqueda y varios allanamientos infructuosos a manos de la DDI, Franco Moreira fue aprehendido en Maschwitz, en el domicilio de una hermana. Mientras tanto, a Matías Oviedo se lo había tragado la tierra. Fue entonces que la fiscal Ana Laura Brizuela (UFIJ 2) cursó una recompensa de $500 mil y a un año del femicidio, ese recurso finalmente rindió sus frutos: a partir de un dato concreto, efectivos de la DDI con asiento en nuestra ciudad, se presentaron en un domicilio en Talar de Pacheco donde Oviedo fue capturado y puesto a disposición de la justicia en octubre del año pasado. "En su momento renegué mucho con la investigación, estaba desesperada. Pero hoy puedo decir que estoy conforme. Trabajaron mucho y los encontraron a los dos… Es el día de hoy que no se sabe quién de los dos disparó, se cubren el uno con el otro. Yo sólo espero que les den perpetua a ambos", concluyó la madre.

Fue el sábado 17 de octubre del 2020 cuando Keila recibió un escopetazo a quemarropa.





