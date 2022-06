Se viene la 11º Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia

Este sábado de 10 a 14, la comunidad educativa saldrá a recorrer el casco urbano visitando casa por casa a fin de recolectar alimentos no perecederos que serán donados a 4 instituciones de la ciudad. En su 11º edición, la Colecta Alimentaria del Colegio Aníbal Di Francia ya tiene fecha de realización: este sábado 4 de junio, de 10 a 14. Durante la jornada, la comunidad educativa de la institución recorrerá el casco urbano visitando casa por casa a fin de recolectar alimentos no perecederos tales como polenta, arroz, aceite, fideos, cacao, galletitas, azúcar y leche en polvo, entre otros. Lo harán alumnos, acompañados por padres y docentes, luciendo unas pecheras amarillas identificatorias con el logo del colegio. Según informaron, no ingresarán a los domicilios y solo recibirán alimentos, no dinero. Además, habrá un grupo de jóvenes –acompañados por docentes- estará ubicado en el ingreso de los supermercados Carrefour y Coto. Los vecinos también podrán llevar sus colaboraciones al gimnasio del Colegio Aníbal Di Francia, sito en Las Heras 965. Tal informaron el padre del colegio Sergio Baigorri; el representante legal de la institución, padre Rodrigo Golan; la directora de Nivel Inicial, Florencia Ciappini, y los alumnos Antonella Marabelli y León Colqui, al concluir la colecta, todo lo recaudado será entregado a la Casa de Día Padre Aníbal, el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes", la Capilla del barrio San Cayetano, el Jardín de Infantes N° 905, la Escuela N°28 de Islas, el Centro de Formación Laboral "Nuestra Señora de Islas". Se trata de un proyecto institucional educativo que fue declarado de Interés Municipal y este año se lleva a cabo en el Día de San Aníbal con el lema "Porque tuve hambre y me diste de comer", basado en Mateo 25. De esta manera, desde la organización de la colecta agradecieron al intendente Sebastián Abella por declarar, a través de un decreto, de Interés Municipal y al HCD por declararla de Interés Legislativo.

