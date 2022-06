» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/jun/2022 de La Auténtica Defensa. ATE Campana se sumó al pedido de "verdad y justicia" por Laura Iglesias







Se trata de la trabajadora social asesinada en Miramar en el año 2013. El gremio local replicó así el pedido que ATE hizo nivel provincia. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Campana se sumó al pedido de la organización a nivel provincial de "verdad y justicia" por Laura Iglesias, la trabajadora social abusada y asesinada en Miramar hace nueve años. Desde nuestra ciudad, ATE reclamó "por una reforma judicial con perspectiva de género y derechos humanos", recordando que "Laura Iglesias fue asesinada el 29 de mayo de 2013 en el marco de su jornada laboral mientras se desempeñaba en el Patronato de Liberados". "Su muerte no fue una tragedia, las condiciones laborales, la falta de políticas públicas, el vaciamiento constante del Estado, produjeron el contexto necesario para que sucediera", manifestó el gremio. Y amplió: "Su muerte era evitable como los cientos de femicidios que ocurren en el país producto de la violencia machista. Laura Murió por ser trabajadora y mujer. Seguimos exigiendo Verdad y Justicia". Si bien el autor del crimen, en su momento un exconvicto llamado Esteban Cuello, fue condenado a cadena perpetua, los jueces instaron a seguir la investigación por posibles complicidades, una investigación que no ha avanzado.





