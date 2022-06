Se realizaron diferentes pruebas aéreas que probaron la destreza tanto de estos peculiares vehículos como de sus pilotos. El sábado se llevó a cabo un peculiar evento en el Aeródromo de Zárate: se denominó «Flyoon» y reunió a un total de seis globos aerostáticos de la empresa Vuelo Aventura auspiciada por Levex. En el aeródromo de la vecina ciudad, los globos aerostáticos despegaron todos juntos para cumplir con tres pruebas deportivas. La primera fue la Gordon Bennett, durante la que los ocupantes de los globos tratan de lanzar un marcador hacia un triángulo señalado en el terreno. Otra prueba, llamada Fly In, consistió en el intento de volar lo más cerca posible de una X gigante dibujada en el piso. Y la tercera prueba fue la La liebre y los Galgos, que implica la persecución de un globo por parte de los demás. Además, también se dispuso un mástil con un cheque colgando de su extremo por 100.000 pesos, y el piloto que lograra sacarlo, se llevaría el premio. El despegue se realizó alrededor de las 16 30 horas y los globos sobrevolaron la Ruta 9, aterrizando a unos pocos kilómetros del aeródromo. ?Cada globo que participó del evento tiene el tamaño de un edificio de siete pisos. Están conformados por un gran velamen de tela que no deja pasar el aire, una barquilla donde se incluyen los quemadores y los tanques de gas, y son conducidos por pilotos profesionales. Los tanques usan gas propano comercial (el mismo que se encuentra en las garrafas) y tienen una autonomía de una hora y media. El único control que tiene el piloto, es la altura a la que vuela, no pudiendo direccionar hacia dónde ir.