DOLAR BLUE El dólar blue cerró mayo a $ 206,0 en la punta vendedora y se mantiene por debajo del solidario, en una jornada en la que los tipos de cambio financieros siguieron retrocediendo y el Banco Central terminó el mes con compras por US$ 784 millones. La brecha del dólar paralelo con el oficial finalizó el mes en un 65,1 y con el tipo de cambio oficial mayorista en un 71,5%. El paralelo que había subido 50 centavos ayer terminó hoy como el tipo de cambio minorista más bajo del mercado cambiario, tras tocar un máximo en un mes en la semana anterior de $208. El dólar mayorista subió 19 centavos a $120,19, la mayor suba mensual en mas de dos años, y avanzó un 4,2% en mayo y en el año un 17,02%. El dólar sin impuestos trepó a 14 centavos a $125,62 para la venta, de acuerdo al promedio en los principales bancos, y en el Banco Nación cerró en $125. El dólar oficial que había iniciado el mes en $ 120,97 aumentó durante mayo un 3,8%, superando la subida del blue que comenzó mayo a $ 201 y creció un 2,4% en el mismo período. DICTAMEN PARA LA BOLETA Luego de dirimir sus diferencias sobre el diseño gráfico de la Boleta Única de Papel (BUP) propuesta en el proyecto de ley, la oposición logró firmar dictamen de mayoría por la mínima diferencia en la Cámara de Diputados. El oficialismo, que defiende la continuidad de la boleta tradicional partidaria, consiguió 57 firmas para el dictamen de rechazo. El dictamen de mayoría de la oposición también incorpora la autorización para que los argentinos residentes en el extranjero puedan votar por correo, una posibilidad que el Gobierno derogó en marzo del año pasado. Se trata de un reclamo insistente de Juntos por el Cambio. Al tomar la palabra en el plenario, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, explicó que antes de llevar el proyecto al recinto, la oposición dará "tiempo para que sea valorado y estudiado, para que el año que viene en las elecciones nos tengan a nosotros más legitimados y a la sociedad más empoderada". AUDIENCIA OFF SHORE Empresas del sector y gremios vinculados a la actividad petrolera se manifestaron a favor de la exploración off shore en costas bonaerenses, mientras que ambientalistas expresaron su rechazo al proyecto, durante la segunda jornada de la audiencia pública consultiva convocada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata. Mario Lavia de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, destacó que "cuando se conoció la Resolución 436 del 2021 dictada por el Ministerio de Ambiente de la Nación lo primero que dijimos como organización sindical, es que no era en contra de nadie sino a favor de todos". HARINA QUE COTIZA La harina, base de gran parte de las comidas de los argentinos mantiene su tendencia alcista y la preocupación crece. El Fondo Estabilizador del Trigo no llegó aún a los bolsillos de los consumidores. La Federación de Panaderos estimó que en mayo la suba de la harina se ubicó en torno al 9%, según indicó a NA su vicepresidente Emilio Majori. En cinco años los argentinos pueden comprar 79 kilos menos de harina con un billete de mil pesos: en diciembre de 2017 compraban 90 kilos, en abril pasado apenas accedían a 11 kilos. En los primeros cuatro meses del año el precio de la harina fue uno de los que más subió. Entre enero y abril acumuló alzas por 43,2%, en el mes avanzó 15,9% y en la comparación interanual arrojó un incremento del 85,4%, según un estudio de la consultora Focus Market.

