La Argentina debía afrontar este martes un pago cercano a los US$ 2.450 millones en los términos del acuerdo firmado en 2014. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno oficializó el acuerdo con el Club de París para diferir pagos de deuda hasta renegociar un nuevo entendimiento o hasta el 30 de septiembre de 2024, lo que ocurra primero. Según lo dispuesto, el Ministerio de Economía fue autorizado a realizar pagos parciales de deuda a los países acreedores nucleados en el Club de París, "atendiendo la capacidad de pago de la República Argentina". Por medio del Decreto 286/2022, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo recordó que durante el año pasado -por medio de otro Decreto- se instruyó al Ministerio de Economía a renegociar el acuerdo con el Club de París firmado en mayo de 2014, "con el fin de adecuar los servicios de la deuda a las posibilidades de pago del Estado Nacional". También se dispuso el diferimiento de los pagos de las deudas contraídas con los países europeos hasta que Economía determinara su reanudación en virtud del avance de las negociaciones o el nuevo acuerdo marco, o bien hasta el 31 de mayo de 2022, lo que ocurriera primero. Ese decreto autorizó la realización de pagos parciales de los servicios de deuda a los países acreedores. Ya en marzo de este año, la Argentina anunció una extensión del entendimiento alcanzado en junio de 2021 con los acreedores nucleados en el Club de París y obtuvo garantías en respaldo al Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, lo cual permitió al país "asegurar las fuentes financieras identificadas en la propuesta que le realizara al Fondo", puntualizó el Gobierno. Y aseguró que viene llevando a cabo negociaciones con el Club de París "en condiciones de reaseguramiento de la sostenibilidad de la deuda pública argentina, compatibilidad con la recuperación de la economía productiva y la mejora de los indicadores sociales básicos". En un comunicado, el Ministerio de Economía subrayó que el Gobierno "ma ntuvo con los representantes del Club de París un diálogo constructivo y de buena fe, con intercambios recurrentes, desde el comienzo de su gestión". La Argentina debía afrontar este martes un pago cercano a los US$ 2.450 millones en los términos del Acuerdo firmado en 2014, el cual contemplaba un período de gracia de 60 días. Pero en junio de 2021, el Ministerio de Economía anunció que se había arribado a un entendimiento con los países nucleados en ese Club. Ese entendimiento consistió en la "construcción de un puente de tiempo" en el que se reprogramaba el vencimiento de mayo, mientras se continuaban las negociaciones con el FMI para acordar un programa.



