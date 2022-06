» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/jun/2022 de La Auténtica Defensa. ¿Por qué no puedo dormir?







El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comúnmente manifestados. Una de cada cuatro mujeres tiene algunos síntomas del insomnio, tales como problemas para quedarse dormida, problemas para mantenerse dormidas o ambos. Aproximadamente uno de cada siete adultos tiene insomnio crónico (a largo plazo). El insomnio crónico puede afectar la capacidad de realizar actividades diarias, como trabajar, ir a la escuela o cuidarse a sí mismo. El insomnio es más común en mujeres, en especial en mujeres mayores, que en hombres. Existen dos tipos de insomnio: Insomnio primario. El insomnio primario es un trastorno. No es un síntoma o efecto secundario de otra afección médica. Tu médico puede diagnosticar tu incapacidad para dormir como insomnio primario luego de descartar otras afecciones médicas. Insomnio secundario. El insomnio secundario es causado por o sucede junto a otras afecciones de salud o como un efecto secundario de medicamentos recetados. Puede ser agudo (a corto plazo) o crónico (a largo plazo). La mayoría de las personas con insomnio crónico tienen insomnio secundario. Las mujeres pueden ser más propensas a sufrir insomnio que los hombres porque experimentan cambios hormonales únicos que causan síntomas de insomnio. Estos cambios hormonales ocurren durante: - El ciclo menstrual, en especial en los días anteriores al período menstrual, donde muchas mujeres manifiestan tener problemas para conciliar el sueño o para mantenerse dormidas. Esto es muy común en mujeres que sufren el trastorno disfórico premenstrual (TDPM), un tipo de síndrome premenstrual (SPM) más grave. - El embarazo, en especial en el tercer trimestre, cuando las mujeres suelen despertarse más seguido por la incomodidad, los calambres en las piernas o la necesidad de ir al baño. - La perimenopausia y menopausia, cuando los sofocos y sudores nocturnos pueden interrumpir el sueño. Además, algunos problemas de salud que pueden causar insomnio secundario son más comunes en mujeres que en hombres. Algunos de estos factores son: - Depresión y ansiedad. Las personas con insomnio son 10 veces más propensas a tener depresión y 17 veces más propensas a sufrir ansiedad. Los investigadores no saben con seguridad si las afecciones de salud mental generan insomnio o si es al revés.4 Pero no dormir lo suficiente puede empeorar las afecciones de salud mental. - Fibromialgia. El dolor experimentado con la fibromialgia puede generar problemas para conciliar el sueño y mantenerse dormida. Si tu insomnio es causado por un cambio a corto plazo en el horario que te duermes y te despiertas, como ocurre con el desfase horario al viajar, es probable que tu sueño vuelva a la normalidad solo. El insomnio crónico o a largo plazo se puede tratar con medidas que puedes tomar en el hogar para dormir mejor, terapia conductual cognitiva (CBT, siglas en inglés) y medicamentos recetados. Si el insomnio es un síntoma o efecto secundario de otro problema de salud, es posible que tu médico recomiende tratar el otro problema de salud al mismo tiempo. Cuando se trata el otro problema de salud, el insomnio secundario suele desaparecer solo. Por ejemplo, si los síntomas de la menopausia, como los sofocones, te mantienen despierta, tu médico intentará tratar primero los sofocones. Las investigaciones sugieren que las mujeres mayores que usan terapia de reemplazo hormonal, comen alimentos saludables basados en una dieta mediterránea y limitan la cantidad de cafeína y alcohol que consumen pueden tener menos problemas de sueño que las mujeres que no lo hacen.



#Adelanto 02/06/2022 · 09:11 Hs.

Jueves 2 de Junio de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13396 - Edición 24 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D