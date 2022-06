» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Puerto Nuevo sufrió un duro golpe en su visita a Banfield







Las Portuarias cayeron 5-0 y sufrieron su segunda derrota consecutiva en el arranque de la Zona Campeonato. En la próxima fecha recibirán a San Miguel. Por la segunda fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó 5-0 en su visita a Banfield, en un partido disputado el pasado domingo en la cancha 3 del predio que el Taladro posee en Luis Guillón. De esta manera, las Portuarias sufriendo su segunda derrota consecutiva, dado que en el debut de esta Fase Ascenso habían caído como locales frente a Argentino de Rosario. El encuentro se definió prácticamente en los primeros 20 minutos. En ese lapso, las locales marcaron por triplicado, por intermedio de Antonella Tassero, Valentina Bossio y Evelyn Estigarribia (gran jugada individual). Encima, las Auriazules sufrieron la baja de Marina González por lesión. Y poco antes del cierre de la primera parte, Estigarribia estableció el 4-0 para Banfield. En el complemento se dio otro partido, con las Auriazules presionando más y mejor y generando situaciones para convertir. Igualmente, el descuento no llegó y la cuenta se cerró con un contragolpe que definió Rocío Lozada. En esta oportunidad, la formación dispuesta por Néstor Daniel Gómez fue la siguiente: Valentina Cejas; Daira Fuster, Nancy Ríos, Marina González, Soledad Medina; María Ramón, Marisa González, Sabrina Ogrine, Brisa Rodríguez; Karen Ramírez y Micaela Rodríguez. Luego ingresaron Bárbara Corte (por Marina González), Michelle Ribarola (por Cejas), Solange Hendel (por Ríos), Paloma Domenech (por Ramón) y Emilse Correa (por Rodríguez). Los demás resultados de esta segunda fecha de la Zona Campeonato fueron: Claypole 2-1 All Boys, San Miguel 0-2 Vélez Sarsfield, Argentino de Rosario 9-0 Atlas y Argentinos Juniors 0-4 Sarmiento de Junín. En tanto, fue suspendido el encuentro entre Belgrano y Argentino de Quilmes, dado que el Mate no pudo viajar hasta Córdoba (es el segundo pendiente en dos fechas, dado que también está postergado el duelo Atlas vs Claypole). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Argentino de Rosario, Vélez Sarsfield y Banfield, 6 puntos; 4) Belgrano, All Boys, Sarmiento y Claypole, 4 puntos; 8) San Miguel, Puerto Nuevo, Argentinos Juniors, Argentino de Quilmes y Atlas, sin puntos. El equipo ganador de esta Zona Campeonato ascenderá a la Primera A, mientras que los ubicados del 2º al 9º puesto disputarán un Octogonal por el segundo boleto a la máxima categoría femenina de AFA. Por la próxima fecha, las Auriazules recibirán la visita de San Miguel. Los demás partidos de la tercera jornada serán: Banfield vs Atlas, Vélez Sarsfield vs Belgrano, All Boys vs Argentino de Rosario, Argentinos Juniors vs Argentino de Quilmes y Sarmiento vs Claypole. Mientras tanto, la máxima artillera de la temporada es Antonella Cavigioli, de Argentino de Rosario, quien marcó por duplicado frente a Atlas y llegó a las 18 conquistas. En tanto, la top scorer del Portuario sigue siendo Karen Ramírez, quien suma 10 goles hasta el momento.

LA FORMACIÓN QUE EL AURIAZUL PRESENTÓ EL DOMINGO ANTE EL TALADRO.



