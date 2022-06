» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 01/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

1 de Junio de 2022







HOY, LA FINALÍSSIMA Esta tarde, desde las 15.45 horas, la Selección Argentina se medirá frente a Italia en un duelo que se desarrollará en Wembley y que pondrá frente a frente al último campeón de la Copa América con el último ganador de la Eurocopa. El combinado que dirige Lionel Scaloni no tendrá a Marcos Acuña (será preservado por una molestia física) y su lugar lo ocupará Nicolás Tagliafico, por lo que los once titulares serán: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Después de este encuentro frente a Italia, la Selección Nacional regresará a España (allí hizo base en Bilbao previo al viaje a Londres) para medirse ante Estonia. Este encuentro se jugará el domingo a las 15 en la cancha de Osasuna.



ESCOCIA VS UCRANIA Todavía resta definirse un boleto "europeo" al Mundial de Qatar 2022. Y hoy comenzará ese repechaje que se postergó por la invasión rusa a Ucrania, que este miércoles enfrentará a Escocia desde las 15.45 horas. El ganador de este duelo se jugará su clasificación a la Copa del Mundo frente a Gales el próximo domingo. COPA ARGENTINA Hoy, desde las 19.30 horas, Tigre se enfrentará a Los Andes en un partido que completará la primera ronda del certamen. El ganador se medirá en la siguiente instancia frente a Deportivo Madryn. COMPLETAN EN CÓRDOBA Esta tarde, desde las 14.00, Instituto y Tristán Suárez disputarán los 71 minutos restantes del encuentro correspondiente a la 13ª fecha que debió suspenderse por un corte en el sistema lumínico. Para La Gloria (27 puntos) será la oportunidad de treparse al cuarto puesto de la tabla de la Primera Nacional, mientras el Lechero (10) sabe que no saldrá del anteúltimo lugar, pero puede posicionarse a un punto de Villa Dálmine (14), que ocupa el 35º puesto. FUE PARA NADAL El español Rafael Nadal agigantó todavía más su leyenda en Roland Garros al vencer ayer al serbio Novak Djokovic en cuatro sets: 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6. De esta manera se instaló en semifinales y quedó a dos victorias de su 22º título de Grand Slam. Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev, quien frenó al ascendente español Carlos Alcaraz (19 años; N° 6 del ranking mundial). Los otros dos semifinalistas se conocerán hoy tras los duelos Marin Cilic vs Andrey Rublev y Casper Ruud vs Holger Rune. CREEVY E IMHOFF El australiano Michael Cheika, flamante entrenador del Seleccionado Argentino de Rugby, oficializó su primera lista de convocados y las principales novedades son los regresos del hooker Agustín Creevy y el wing Juan Imhoff. Los Pumas se enfrentarán a Escocia en tres oportunidades los sábados 2, 9 y 16 de julio, en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, respectivamente. Al mismo tiempo, un segundo combinado nacional (Argentina XV) disputará amistosos en Europa frente a Georgia y Portugal con la presencia de varios jugadores que habitualmente son parte de Los Pumas (Gonzalo Bertranou, Matías Moroni y Tomás Lezana, entre otros).

Jueves 2 de Junio de 2022:

