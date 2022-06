Encontraron el vehículo del homicida de Ruta 4

Apareció abandonado sobre la ruta provincial de Chaco. Se especula con que podría haber cruzado a Paraguay. Este lunes por la noche, la policía chaqueña confirmó que había encontrado la camioneta en la que se transportaba Gustavo Fabián D’Aversa (52), cuando asesinó a Patricio Glave (44) a vera de la Ruta 4, en las inmediaciones del barrio cerrado Los Cardales. El vehículo fue encontrado abandonado sobre la ruta provincial 16, a pocos kilómetros de la localidad Presidencia de la Plaza. La Peugeot Partner tiene la patente deteriorada intencionalmente para no ser detectada por las lectoras automáticas y la carrocería camuflada con adhesivos para no ser identificada. Además, fue despojada el logotipo frontal de Peugeot. Se trata de otra evidencia que se suma a la causa en su contra desde que disparó 5 veces contra Patricio Glave y le pasó por encima con la Partner antes de darse a la fuga, el pasado viernes 7 de mayo por la tarde. Pasaron varios días hasta que los investigadores pudieron establecer la identidad del homicida. Uno de los primeros datos concretos lo aportó una de las lectoras de patentes de la Municipalidad de Campana: si bien se contaba con imágenes de video del vehículo del agresor, no eran lo suficientemente nítidas para determinar la patente. Fue entonces que, con el dato del tipo de vehículo y apenas una letra de la patente, se logró cruzar la información satisfactoriamente. Así se inició la cacería del escurridizo empresario de 3 de Febrero. El propio fiscal Matías Ferreirós encabezó 4 diferentes allanamientos en diferentes propiedades de D’Aversa. No se encontraron ni la camioneta ni al acusado, pero sí otros elementos relevantes como por ejemplo la gorra que utilizaba el día del homicidio que confirmaron su identidad. Lo singular del caso es que, antes de darse a la fuga y con la clara intención de despistar a la policía, D’aversa se autoenvió una encomienda a una localidad correntina que nunca pasó a retirar. Ahora, apareció la camioneta. Pero se cree que ha sido plantada por D’Aversa como otra distracción: no se descarta que haya cruzado al Paraguay por un paso ilegal o bajo una identidad falsa. Por eso es que semanas atrás Ferreirós también le dio participación a Interpol y a Migraciones en el caso.

La camioneta fue encontrada con la chapa desgastada intencionalmente, adhesivos en la carrocería, y sin el logotipo de Peugeot en el frente.





Gustavo Fabián D’Aversa (52) está prófugo desde el pasado 7 de mayo.