Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. FALTA DE LUMINARIAS "Falta del recambio de luminarias (dos) en la esquina de San Martín y Gavazzi, en el barrio Villanueva. Esto data del 20 de mayo del año en curso y la zona se ve muy oscura", nos escribe Pedro.



PÉRDIDA DE AGUA "El día 20 de abril reclamé ABSA por una importante pérdida de agua en la calle Bertolini, entre Rawson y San Martín. Hace 10 días volví a reclamar y mis vecinos también reclamaron. Hasta el momento no han venido ni siquiera a ver y se está agrandando. Se va a romper todo el pavimento. Pedimos la pronta reparación después de un mes de reclamos infructuosos", nos cuenta Oscar.

#Video #QuejaVecinal nuvamente sin suministro eléctrico en calle Molina de barrio San Cayetano . Es el mismo cable que arreglaron hace no más de 2 semanas. Uno de los cables principales que sale desde el transformador. Demasiadas conecciones clandestinas sobrecargan la fase. pic.twitter.com/kFATyjMUMk — Daniel Trila (@dantrila) June 1, 2022

