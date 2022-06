» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Fusibles del Ejecutivo

Por Eduardo Yuma Fernández









La Economía debe estar supeditada a la Política y esta, al bien común, reza una máxima del General Perón en sus enseñanzas sobre Conducción Política, que él aplico a rajatabla. Hoy, y muchas veces, principalmente cuando no hay una conducción Política firme en sus principios y su accionar, la conducción Económica toma el rol de conductor principal del destino del país, gravísimo error. Economía, Salud, Educación, Seguridad etc., etc.; son solo técnicos del Ejecutivo de turno y deben actuar en consecuencia. A ellos no los eligió el pueblo, solo son fusibles del Ejecutivo, por lo tanto el único responsable del estado calamitoso actual es ineludiblemente el presidente. Eduardo Yuma Fernández

