Tras su reelección al frente de la Federación, Pedro Milla se refirió a las divisiones en el Frente de Todos tanto a nivel local como nacional, ponderó a Alejo Sarna y reveló que junto al resto de los gremios trabaja en la normalización de la CGT Regional. El martes por la noche el camping del Sindicato Petrolero era todo algarabía. Pocas horas atrás, Pedro Milla acababa de ser reelecto como secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. Pero cuando los bombos se acallaron, el dirigente campanense tuvo la oportunidad de abordar con los medios presentes un tema que no da motivos para celebrar: los conflictos en el seno del Frente de Todos. Milla ya había anticipado su visión durante las palabras que le dirigió a los afiliados al gremio que se congregaron para felicitarlo por su continuidad al frente del sindicato nacional. En ese discurso, el referente gremial aseguró que se está trabajando "no solo desde la CGT sino desde cada una de las organizaciones sindicales para que se acabe esta interna que hay" en el gobierno nacional. Para Milla, la gestión que lidera Alberto Fernández "debe pensar en los argentinos, en la inflación, cómo meter dinero a la gente para que la economía se pueda mover, porque hoy se está moviendo lo que es puestos de trabajo, pero la economía todavía no se levanta". Más tarde, en ronda de prensa, Milla analizó con más profundidad el panorama dentro del peronismo: "Tenemos que charlar entre todos los que formamos parte del peronismo, unir criterios y salir hacia adelante. Y las diferencias que tengamos que arreglar, hacerlo en la cocina". Consultado por la situación en el frente local, reveló que han tenido "reuniones con diferentes referentes de Campana" y que están trabajando "en bien de la unidad" del peronismo. "Tenemos que unirnos porque es la única manera de recuperar la intendencia", sostuvo el también exconcejal. Del acto en el camping Malvinas Argentinas participó Carlos Castillo, dirigente gremial y principal representante local del Movimiento de Restauración Peronista fundado por Milla, y también Alejo Sarna, a quien el secretario general de la Federación Petrolera ponderó por su proyección como funcionario de Cancillería. Sarna fue uno de los participantes en la interna del Frente de Todos el año pasado. Se postuló con apoyo explícito del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana. En ese sentido, Milla afirmó que a nivel Campana está trabajando "con todo el movimiento obrero y los referentes políticos del Frente de Todos para lograr un acuerdo e ir juntos en las próximas elecciones". No dudó que la meta sea alcanzable, explicando que Varela lo había conseguido en los noventa: "Es cuestión de ponernos de acuerdo y salir a militar. Así lo hemos hecho cuando ganamos con el compañero Jorge Varela y así lo tenemos que hacer ahora, aprendiendo del pasado para redoblar esfuerzos en el futuro". Además, confirmó que también hay charlas "para normalizar la CGT regional Zarate-Campana con todos los dirigentes de cada una de las instituciones gremiales". El último secretario general de esta central gremial fue el metalúrgico Abel Furlán. Por último, Milla se despegó de cualquier rol dentro del peronismo más allá del de tratar de acercar a las distintas agrupaciones. "Voy a ser un peronista más, tratando de decir lo que pienso, pero la tarea mas difícil -más no imposible- será unir criterios con todos los compañeros para tratar de que el movimiento peronista pueda hacer su reflexión e ir todo juntos en las próximas elecciones", insistió Milla.

