El Pique de la Semana - 2 de Junio 2022

Por Luis Bruno







Paraná guazú embarcado: Semana con temperaturas muy bajas y escases de vientos, algunos días directamente el viento brillo por su ausencia, lo que provoco que encontrar el pejerrey fuera bastante difícil y hubo que trabajar mucho para dar con algunos de ellos, se impuso trabajar mucho con las brazoladas mayormente en profundidad, por la escases de vientos y aguas paradas se complicó mucho las gareteadas y la deriva de las boyas, no obstante reitero algunos pejerreyes de lindos portes se le pudo sacar al guazú. En la pesca de fondo con respuestas de bagres amarillos y algunos lindos pati. Guazú muelle y costas: Semana difícil para caminar los muelles debido a la escases de vientos y un guazú con aguas paradas, se impuso trabajar mucho esta semana para dar con la captura de algunos pejerreyes que en líneas generales son de medianos a grandes. Reitero que está funcionando muy bien la mojarra viva como carnada, al igual que los encarnes realizados con Isocas y filet del mismo pejerrey, en cuanto a las boyas con las tradicionales yo yo de 20 mm es suficiente por la altura de los muelles, los colores blanco, negro y verde limón son los más rendidores. En la pesca variada con bagres amarillos y blancos, así como también pati y algunos porteños. Isla del Doradito: Por el Doradito lugar de reparo de los vientos y en esta semana sin la presencia de ellos el estado del agua fue directamente un aceite en esta zona, lo que provoco que las embarcaciones tanto como las boyas no derivaran y complicarán mucho la pesca. De todas formas algunos ejemplares de pejerreyes se lograron en su gran mayoría con brazoladas largas. Isla Botija y puerto Constanza: Cuando el rio corrió un poco y alguna racha de viento movió el agua se pudieron dar con algunos ejemplares de pejerreyes de lindos portes, en su gran mayoría en brazoladas largas, esto fue en el juncal largo del espeque del kilómetro 202 clásico pesquero de esta zona. La pesca de fondo con respuestas de especies de piel como bagres amarillos y pati. Paraná de las palmas: Semana que fue muy variable con respecto al pique y capturas de pejerreyes por el Palmas. Aquí también las bajas temperaturas que llegaron y días practicante sin vientos y aguas paradas, hicieron que el pejerrey se aletargue o profundice. De todas formas podemos decir que ya se los puede encontrar tanto de costa como de embarcado. Embarcado rio arriba en los juncales que van desde el kilómetro 103,500 al 101,200 zona de la Vuelta del Este, de costa salieron varios ejemplares desde muelles del camping el Faro frente a prefectura de Zarate. Rio abajo desde la costanera de campana se lograron algunos ejemplares y de embarcado en la Vuelta Campana, conocida comúnmente como panza de la burra desde el kilómetro 95,800 al 94,300. Registrándose capturas también de costa en las inmediaciones de la balsa del INTA ingresando por el camino de Otamendi. Carmelo República Oriental del Uruguay: Hay mucho pejerrey se estableció un pejerrey mediano, ni chico, ni muy grande, todo un pejerrey parejito de 400 a 500 gramos, esta preferentemente trescientos a cuatrocientos metros de la costa más de eso no, es el lugar que más pejerrey hay, se puede dar en cualquier lado pero la mayoría de la concentración está ahí. Está picando en todas las profundidades en brazoladas digamos cortas, medianas y largas. Por otra parte están utilizando mojarras vivas de carnada si el rio está quieto y si esta movido con mojarra salda anda muy bien, es con lo que más está picando en la zona. Costa atlántica desde Mar del Plata, hasta Mar Chiquita: El clima en Mardel y alrededores sigue influyendo, un día se puede pescar y el otro no, siempre hay que chequear el pronóstico sobre todo mareas y vientos. Se sigue dando muy bien el pejerrey sobre todo en playas del sur, desde puerto hacia casi acantilados y También muy buenas cosechas en escolleras Norte y Sur. La pescadilla ya se encuentra acardumada, para las embarcaciones, cuando las encuentran se dan en cantidad y buen porte, pero todavía las grandes no se acercaron a la costa. Santa Clara y Mar de Cobo muy lindas pescas saliendo en kayak cuando el clima lo permite, de costa está flojo en comparación con la zona sur, Marchi con lindo rinde de pejerreyes en la Albúfera pero hay que saber los puntos y generalmente buscarlos en kayak o botecitos. Santa Fe - lagunas la Soraida y la Picasa: Laguna la Soraida, pesquero Luis Rovea de Villa Cañas, el fin de semana siguió la buena pesca siempre aclarando pejerreyes chicos y medianos, está picando todo bien arriba con bajadas de 10 a 12 centímetros ahí está la pesca, lo que está saliendo es todo un pescado de 25, 27 a 30 centímetros y bueno siempre algún matungo de 700 a 900 gramos está saliendo, pero aclaramos que no está saliendo gran cantidad de pescado grande. En cuanto a laguna la Picasa, bueno todavía sigue la restricción para los días de semana solo se permite pescar sábados, domingos y feriados, recién esta semana puede haber una resolución porque tuvo que intervenir Agricultura, Ganadería y pesca de la provincia, para definir un poco el litigio que hay entre pescadores comerciales y deportivos a ver si por lo menos los habilitan a los pescadores deportivos un par de días más a la semana, lo que se estaba pidiendo es poder pescar de viernes a lunes. En la Picasa sigue la pesca excelente, no solo en cantidad y en tamaños sino también en la cantidad de piques que se dan, un muy buen pescado todo entre los 300 y 550 gramos que es el que está picando permanentemente, lo que si se estableció un cupo de 40 piezas por persona en La Picasa, pero es más que suficiente por la calidad del pescado, calculando que entre cuatro pescadores con cuarenta piezas están llenando dos cajones por salida, en esta laguna está picando todo abajo entre los 40 y 60 centímetros, con líneas de flote pero con brazoladas largas. En nuestro programa televisivo Nº 933 de esta semana, te mostramos la segunda parte de nuestro relevamiento en aguas del Guazú y el Bravo llegando hasta la boca del Gutiérrez, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador. com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. El que podes escuchar también por Internet en www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887.

Jorge Alberto Robson y uno de los dobletes logrados en aguas del Bravo





A flor de agua en las pejerreyeras siempre algún pati se prende



