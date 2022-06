» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Ajedrez:

Villa Dálmine dijo presente en la XIII Copa Cultura Afa







Presentó dos equipos en Sub 18 y otros dos Reserva, categoría en la que alcanzó el tercer puesto entre 37 participantes. El pasado fin de semana, en el Centro Cultural "León F. Rigolleau", donde la Asociación Deportiva Berazategui ofició de anfitriona, se realizó la XIII Copa Cultura de Ajedrez organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y el Club Villa Dálmine dijo presente con cuatro equipos: dos terceros compitieron en la categoría Sub 18 y otros dos lo hicieron en Reserva (en cambio, no presentó formación en Primera). Y en la categoría Reserva, entre 37 equipos participantes y tras completarse las siete rondas pautadas, Villa Dálmine obtuvo el tercer puesto. Lo consiguió a través del equipo "A" que estuvo integrado por Mauro Marey, Gonzalo Saldaño y Cristian Zárate. Este terceto obtuvo cinco victorias: 3-0 a Quilmes "B", 2-1 a Chacarita, 2-1 a Independiente, 2,5-0,5 a Quilmes "A" y 3-0 a Banfield. Además, igualó en 1,5 con Excursionistas "A" y cayó 2-1 con Berazategui "A". Así culminó en la tercera posición con 11 puntos, solo por detrás del campeón Berazategui "A" (13) y del escolta Excursionistas "A" (12), los únicos dos rivales a los que no pudo vencer. El otro equipo del Violeta que participó en la categoría Reserva finalizó en la 21ª posición con 7 puntos y estuvo integrado por Iván Rossi, Marcelo Taranilla y Lucía García. En tanto, en la categoría Sub 18, el equipo Villa Dálmine "A", conformado por Matías Marey, Pablo García y Lucas Zárate, compartió el 5º puesto con Gimnasia de La Plata. Mientras la formación "B" que se presentó en Sub 18, integrada por Tiziano Gnemmi, Lucio Capezuto y Lucía Rossi, culminó en el 11º lugar entre 15 equipos participantes. En la categoría Primera, Berazategui fue amplio dominador: su equipo "B" se coronó campeón con 13 puntos, mientras la formación "A" del Naranja se quedó con el segundo puesto con 11 unidades. El podio lo completó Huracán, con 9 puntos.

LUCÍA GARCÍA, IVÁN ROSSI Y MARCELO TARANILLA FUE UNO DE LOS TERCETOS QUE PRESENTÓ EL VIOLETA EN RESERVA.





EL EQUIPO INTEGRADO POR MAURO MAREY, GONZALO SALDAÑO Y CRISTIAN ZÁRATE OBTUVO EL TERCER PUESTO EN RESERVA



P U B L I C I D A D