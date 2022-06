» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

2 de Junio de 2022







PERDIÓ TRISTÁN SUÁREZ En los 70 minutos que tenía pendientes frente a Instituto por su encuentro de la 13ª fecha, Tristán Suárez perdió ayer 3-0 con La Gloria como visitante y sigue hundido en puestos de descenso. El Lechero tiene 10 puntos en 16 partidos, mientras Santamarina de Tandil suma 9 en 17. Por encima de ellos se ubica Villa Dálmine, con 14 puntos en 16 presentaciones. El Violeta volverá a jugar recién el lunes, cuando reciba la visita de Temperley desde las 18.10 horas en Mitre y Puccini. En el otro extremo de la tabla, con su victoria de ayer, Instituto se ubica ahora en el cuarto puesto con 30 unidades, ocho menos que el líder Belgrano (38). UCRANIA, A UN PASO En la búsqueda del último boleto europeo al Mundial Qatar 2022, Ucrania venció ayer 3-1 a Escocia (partido que en su momento había sido suspendido por la invasión rusa) y ahora se jugará la clasificación frente a Gales. Este encuentro se disputará el domingo desde las 13.00 horas. TRIUNFO DE POLONIA En el inicio de la Liga de Naciones de la UEFA, Polonia superó ayer 2-1 a Gales en un partido correspondiente al Grupo 4 de la División A que también integran Bélgica y Países Bajos. El combinado liderado por Robert Lewandowski será rival de Argentina en la primera fase del Mundial de Qatar (se medirán el 30 de noviembre por la tercera y última fecha del Grupo C). GANÓ LA SUB 20 Con un gol de Alejandro Garnacho (jugador del Manchester United), el Seleccionado Argentino Sub 20 venció ayer 1-0 a Panamá y logró su segunda victoria en el Torneo Maurice Revello que se disputa en Toulon (en el debut había superado 1-0 a Arabia Saudita). El próximo rival del combinado que dirige Javier Mascherano será Francia, este sábado desde las 12.30 horas. VECCHIO, EN AVELLANEDA Después de su conflictiva salida de Rosario Central, el mediocampista ofensivo Emiliano Vecchio se realizó ayer la revisión médica y en las próximas horas firmará contrato por 18 meses con Racing Club. ""Para mí es una oportunidad única en un equipo como Racing, no solo por su historia sino por su presente", señaló el jugador de 33 años, quien elogió "la identidad de juego" del equipo que conduce Fernando Gago. AVANZAN CILIC Y RUUD El croata Marin Cilic venció ayer en el tiebreak del quinto set al ruso Andrey Rublev y accedió a las semifinales de Roland Garros, su mejor actuación histórica en este Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo. Su rival por el pase a la final será el noruego Casper Rudd, que superó en cuatro sets al danés Holger Rune. En la otra semifinal (ambas se jugarán mañana) chocarán Rafael Nadal y Alexander Zverev. Hoy será el turno de las semis femeninas: Iga Swiatek vs Daria Kasatkina y Martina Trevisan vs Cori Gauff. QUIMSA PEGÓ PRIMERO Con un doble agónico de Davaunta Thomas, Quimsa de Santiago del Estero venció 74-73 como local a Instituto de Córdoba en el primer juego de la Final de la 38ª edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche se disputará el segundo punto de la serie al mejor de siete partidos. También esta noche comenzará la Final de la NBA entre Golden State Warriors (campeón del Oeste) y Boston Celtics (ganador del Este).

P U B L I C I D A D