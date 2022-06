Con el voto negativo de la oposición, fue creada la Comisión de Tasación Municipal para la compra o venta de bienes muebles o inmuebles municipales. El vecino Marcelo Fernández solicitó el mantenimiento del camino de San Sebastián. Presidido por Gonzalo Brutti, anoche el HCD de Campana sesionó con su bandera a media asta, en señal de duelo por el reciente fallecimiento de los ex concejales Osvaldo Fraticelli y Armando Vaglio. Antes del tratamiento del Orden del Día propiamente dicho, juró el concejal Horacio Emanuel Vera (Frente de Todos), en reemplazo de Soledad Calle quien solicitó licencia; y el vecino Marcelo Fernández hizo uso de la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano para solicitar el mantenimiento del callejón conocido como el Camino de San Sebastián, donde viven varias familias incluyendo menores que acuden a la Escuela 12 y se torna particularmente intransitable los días de lluvia. Por su parte, el propio presidente Brutti solicitó bajar a la banca tratar Sobre Tablas la Resolución del Bloque Juntos declarando de Interés Legislativo la 11º Colecta Alimentaria de la Comunidad educativa del Colegio Anibal Di Francia, que se realizará el sábado 4 de junio. La moción fue acompañada por todo el cuerpo. También fue tratado Sobre Tablas el Proyecto de Resolución del Bloque Juntos declarando de Interés Legislativo la Campaña que se va a llevar adelante durante el mes de junio entre la Municipalidad de Campana y los talleres de adultos mayores en diferentes puntos de la Campana. En cuanto a los Despachos de Comisión, fue aprobado un Proyecto de Resolución gestado por ambos bloques, solicitando a Vialidad Provincial la construcción de una senda peatonal que vincule los Barrios del Camino Secundario 014-2, la Escuela Primaria Nº 4 y Secundaria Nº 8, que se encuentran sobre la Ruta 4, en Río Luján. El disenso vino de la mano del Expediente Nº 20651, correspondiente a un Proyecto de Ordenanza elevado por el Poder Ejecutivo, creando la Comisión de Tasación Municipal para la compra o venta de bienes muebles o inmuebles municipales. Fue entonces que pidió la palabra Oscar Trujillo (Frente de Todos) para adelantar el voto negativo de la oposición, señalando que por Carta Orgánica, para estas cuestiones era obligatorio recurrir al Banco Municipal de La Plata, además de cuestionar la redacción de la Ordenanza, que sometería a las futuras tasaciones a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno, además de sumar burocracia y nuevos costos. Como miembro informante, la concejal Andrea Román (Juntos) pidió la palabra explicó que la Ordenanza estaba dentro de los límites de la ley, y que municipios como Lincoln, Chivilcoy y General Pueyrredón ya tenían Comisiones similares en funcionamiento. En ese sentido, señaló que la finalidad de desistir de los servicios del Banco Municipal de la Plata se debía a que "muchas veces las tasaciones se hacen a destiempo y eso conspira con la concreción de la operación planteada" y pidió la votación del expediente. Fue entonces que el concejal Marco Colella se quejó por no poder hacer uso de la palabra, considerando "antidemocrática" la moción que, literalmente, canceló un eventual debate. La votación fue de 13 votos positivos del oficialismo, y de 7 votos negativos de la oposición.

