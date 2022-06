Primera A se dividirá en Apertura y Clausura y el campeón del año se definirá en una final entre los ganadores de ambos torneos. Además, habrá tres descensos a Primera B, que también contará con 12 equipos. La actividad arranca el 11 de junio.

El tradicional sorteo de los campeonatos de la Liga Campanense tuvo, este miércoles, una nueva edición en el Teatro Municipal Pedro Barbero. Así quedó todo definido de cara a la Temporada 2022 del fútbol local, que comenzará el próximo 11 de junio.

"Nos encontramos otra vez acá, en este evento que ya se hizo habitual, porque queremos arrancar la Liga estando todos los clubes juntos, demostrando que podemos hacer lo mejor para nuestra querida Liga", fueron las palabras de bienvenida del Presidente de la institución, Danny De León.

En este 2022, con 24 clubes afiliados, la Liga Campanense tendrá dos categorías en Primera División, 30 equipos en Tercera División, 17 en Cuarta, 12 en Quinta y 16 en el Torneo Femenino. De esta manera, se programarán 49 partidos por fin de semana, actividad para la que ya se han registrado más de 2.500 jugadores y jugadoras, quienes cuenta con carnet, revisión médica y seguro.

"Y alrededor del 80% están cargados en el sistema COMET", remarcó De León, quien adelantó que en "diez días" también comenzará el fichaje para las categorías infantiles: se estima que se registrarán 2.000 chicos, quienes se realizarán la correspondiente revisión médica en operativos que se realizarán en articulación con la Municipalidad de Campana.

"La pandemia nos ha golpeado, pero nos estamos recuperando y seguimos creciendo. La Liga ha recuperado su Personería Jurídica y su condición de Entidad de Bien Público; continuamos trabajando con la A.Pre.Vi.De para la habilitación de canchas y tenemos claro que nuestro gran desafío como Comisión Directiva es poder contar con un predio propio para la Liga Campanense", detalló De León.

PRIMERA DIVISIÓN

El "Torneo 90 Años" que se disputó a finales del año pasado consagró campeón a Defensores de La Esperanza, pero también sirvió para dividir a los 22 equipos participantes de cara a la Temporada 2022: de esta manera, con los ingresos de Las Acacias y 21 de Septiembre, habrá 12 clubes en Primera A y otros 12 en Primera B.

La Primera A se dividirá en Apertura y Clausura y los ganadores de cada torneo disputarán la final para determinar al campeón de la temporada. En caso que el mismo equipo se consagre en ambos certámenes no habrá final.

A su vez, la Tabla General (que se conformará con la sumatoria de los puntos obtenidos en ambos torneos) determinará las clasificaciones a las competencias regionales y también los tres descensos a la Primera B (los tres últimos).

La fecha inaugural de la Primera A tendrá los siguientes partidos: Leones Azules vs Desamparados, Barrio Lubo (recién campeón de la Copa Fénix) vs Otamendi FC, La Josefa vs El Junior, San Luciano vs San Felipe, Defensores de La Esperanza vs Villanueva y Albizola vs Del Pino.

Por su parte, la Primera B tendrá un único campeonato que se jugará todos contra todos en dos ruedas. Así, los 12 equipos participantes disputarán 22 fechas: el 1º y 2º de la tabla ascenderán directamente a la A, mientras que los ubicados del 3º al 6º puesto jugarán un cuadrangular para definir el tercer ascenso.

Los encuentros de la fecha inaugural de la Primea B serán: Lechuga FC vs Atlético Las Praderas, Las Palmas vs Real San Jacinto, Norte FC vs San Cayetano, Santa Lucía vs Mega Juniors, Urquiza vs Atlético Las Campanas y Las Acacias vs 21 de Septiembre.

PRIMERA FEMENINA

El Torneo Femenino contará con la participación de 16 equipos (tres clubes presentan "A" y "B") que se dividirán en dos zonas de ocho conjuntos cada una. Los ocho partidos de cada fecha se disputarán los sábados y se repartirán en dos canchas.

La primera jornada de la Zona A tendrá los siguientes enfrentamientos: Defensores de La Esperanza "A" vs Las Praderas "A", Urquiza vs San Felipe, Leones Azules vs Norte "A" y Santa Lucía vs Mega Juniors.

En tanto, por la Zona B se medirán: Las Praderas "B" vs Defensores de La Esperanza "B", Las Palmas vs San Cayetano, Albizola vs Norte FC y Otamendi vs La Josefa (campeón de los últimos dos certámenes femeninos).

TERCERA DIVISIÓN

En esta categoría se inscribieron 30 equipos, dado que cuatro clubes presentarán dos formaciones ("A" y "B"), mientras Defensores de La Esperanza registró tres. Por ello se disputará un campeonato en el que se jugará todos contra todos, a una sola rueda (serán 29 fechas).

La programación de Tercera quedó fijada para los domingos y se dividirá en tres canchas (cinco cotejos en cada una). Y la primera fecha tendrá los siguientes enfrentamientos: Del Pino vs Defensores de La Esperanza "B", Barrio Lubo vs Mega Juniors "B", La Josefa "A" vs Las Acacias, Desamparados vs Urquiza, San Jacinto vs Las Palmas, San Cayetano vs San Luciano, Leones Azules vs San Felipe "A", Las Praderas "A" vs Defensores de La Esperanza "A", Otamendi FC vs El Junior, Albizola FC vs Las Campanas, Lechuga vs Defensores de La Esperanza "C", San Felipe "B" vs Villanueva, Santa Lucía vs Las Praderas "B", Norte FC vs La Josefa "B" y Mega Juniors "A" vs 21 de Septiembre.

CUARTA DIVISIÓN

En esta categoría participarán 17 clubes, que quedaron divididos en dos zonas: una de 9 equipos y otra de 8. En la Zona A jugarán Leones Azules, La Josefa, Norte FC, San Luciano, Del Pino, Las Campanas, Desamparados, San Jacinto y Defensores de La Esperanza.

Y en la Zona B lo harán: 21 de Septiembre, Las Acacias, San Felipe, Las Palmas, El Junior, Lechuga, Villanueva y Santa Lucía.

QUINTA DIVISIÓN

Este Torneo se denominará "Copa Kevin Leyes", en homenaje al jugador de Norte FC que falleció en febrero pasado, tras ser embestido por un automóvil en Ruta 9. La presentación de este certamen fue uno de los momentos más emotivos de la noche del miércoles, dado que contó con la presencia de sus familiares sobre el escenario. "Cuando Danny me pidió permiso no pude decirle que no", contó entre lágrimas su padre, quien agradeció a todos quienes se pusieron a su disposición una vez ocurrido el trágico hecho.

En cuanto a lo deportivo, el torneo contará con la participación de 12 equipos que jugarán todos contra todos, ida y vuelta (22 fechas). Se disputará los sábados, en una misma cancha, y la primera fecha tendrá los siguientes enfrenta-mientos: Leones Azules vs Urquiza, El Junior vs Barrio Lubo, Las Palmas vs Desamparados, San Felipe vs Lechuga, Defensores de La Esperanza vs Las Praderas y Norte FC vs Otamendi FC.



UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL

En el marco del sorteo de la Temporada 2022, la Comisión Directiva de la Liga Campanense de Fútbol hizo un reconocimiento especial a Gustavo Sandoval, responsable de Panadería Fénix, comercio de nuestra ciudad que acompaña tanto a la Liga como a muchos de los clubes que la integran. "Hace años que te agradecemos todo tu apoyo con palabras y hoy queríamos materializarlo de otra manera. Estamos muy agradecidos con vos", explicó el Presidente de la Liga, Danny De León, antes de entregarle una plaqueta en reconocimiento a su permanente colaboración.