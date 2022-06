Las gestiones estarían cerradas y solo restaría que los jugadores firmen sus contratos. Llegarían el lateral izquierdo Ramiro Arias, el mediocampista zurdo Francisco Molina, el extremo Ramiro Maldonado y el centro delantero Nadir Zeineddin.

El presente le marca a Villa Dálmine la necesidad de mejorar su campaña en las 20 fechas que le quedan por delante en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Y apuntando a ese objetivo, el cuerpo técnico que encabeza Carlos "Jetín" Pereyra y la dirigencia han trabajado para tratar de sacarle el máximo provecho a la posibilidad de incorporar cuatro jugadores para lo que resta de la temporada.

Esa tarea habría llegado ya a su fin, dado que estarían definidos los cuatros refuerzos que sumaría el Violeta. El uso del potencial está estrechamente ligado a que ninguno de los jugadores ha firmado todavía su contrato con el club, pero las gestiones ya estarían cerradas.

El primer jugador acordado por la dirigencia fue Francisco Molina (31 años), mediocampista izquierdo de características ofensivas, quien venía jugando en Deportivo Madryn (marcó un gol ante Defensores de Belgrano este campeonato) y que también registra pasos por Sarmiento de Junín y Alvarado de Mar del Plata.

El segundo fue el lateral izquierdo Ramiro Arias (29 años), quien era parte del plantel de Instituto de Córdoba hasta la fecha pasada. Previamente también ha tenido experiencias en San Lorenzo, Aldosivi de Mar del Plata, Sarmiento de Junín, Almagro y Quilmes.

En tanto, ayer trascendieron los dos nombres restantes que se incorporarían al equipo de nuestra ciudad. Uno es el extremo Ramiro Maldonado (30 años), que este año estuvo en el Sant Julia (Andorra) y cuya última experiencia en el país fue en Independiente Rivadavia de Mendoza en la temporada pasada (previamente jugó en Sportivo Las Parejas, Gimnasia de Jujuy, Boca Unidos, Central Córdoba de Santiago del Estero, Villa Mitre y Deportivo Madryn).

Su llegada estaría relacionada a la posible partida de Lautaro Díaz, dado que ambos tienen características de juego muy similares. Esta semana, Estudiantes de Buenos Aires, club dueño del pase de Díaz, informó que hay tres equipos de Primera División y uno del exterior interesados en el actual goleador Violeta.

Finalmente, el cuarto refuerzo sería el centrodelantero Nadir Zeineddin (22 años), quien llegaría desde Platense, donde tuvo una gran trayectoria en divisiones juveniles y luego se convirtió en el goleador de la Reserva.

Su incorporación sería otra opción para Pereyra en estos momentos en que Juan Pablo Zárate se encuentra en recuperación de su cirugía de meniscos.



NADIR ZEINEDDIN SE HA DESTACADO COMO GOLEADOR DE LA RESERVA DE PLATENSE.

HOY COMIENZA LA 18ª FECHA

Esta noche, desde las 20.10 horas, Atlanta recibirá la visita de Independiente Rivadavia de Mendoza en el inicio de la 18ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional.

Mañana sábado, en tanto, se medirán: Chaco For Ever vs Deportivo Maipú (15.30), San Martín de San Juan vs Quilmes (16.00), Chacarita vs Agropecuario (17.35), All Boys vs Alvarado (19.35) y Estudiantes de Buenos Aires vs Ferro Carril Oeste (20.05).

El domingo se medirán: Guillermo Brown vs Instituto (11.00), Gimnasia de Mendoza vs Almagro (13.00), San Telmo vs Nueva Chicago (13.00), Brown de Adrogué vs Tristán Suárez (13.00), Atlético de Rafaela vs Sacachispas (18.00), Güemes vs Estudiantes de Río Cuarto (19.00), Santamarina vs Mitre (19.00) y Belgrano vs Deportivo Morón (19.30).

El lunes será el turno de Villa Dálmine, que recibirá a Temperley desde las 18.10 horas. En esa jornada también se enfrentarán Deportivo Riestra vs Deportivo Madryn (15.30) y Defensores de Belgrano vs San Martín de Tucumán (21.10). La programación se cerrará el martes con Almirante Brown vs Flandria (18.10).