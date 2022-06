Socios de Campana Amanecer Literario siguen participando de importantes actividades

Luis Alberto Pisaco presenta hoy su poemario "Por todo lo que amé"

Con presencia en la Feria Internacional del Libro de Madrid y la presentación de un nuevo libro en Campana. Veintisiete años de trayectoria no fueron en vano. Las experiencias, el trabajo paciente, los talleres, los viajes, el sentido de pertenencia, sirvieron para que hoy los socios de Campana Amanecer Literario se presenten con sus obras en diversos ámbitos y logren cosechar premios, distinciones y reconocimiento. Es así que de la mano de la editorial 3+1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dirige el poeta editor Eduardo Monte Jopia, con varias poesías incluidas en Antologías y algunos libros propios, integrantes de Campana Amanecer Literario fueron seleccionados para participar de la Feria Internacional del Libro de Madrid, España, en su edición número 81. Las poetisas Hebe Cernadas, Adelina Fontanela, Victoriana Gajardo, Stella Maris González Chuquel y María Luisa Márquez dicen presente en la caseta número 86, de la librería Diwan, en el Parque del Retiro, de la ciudad capital de España, desde el día viernes 27 de mayo hasta el domingo 12 de junio. Las Antologías "Homenaje a Pablo Neruda", "Que es poesía II", "30 años con la poesía" y los libros "Latidos de poetisa", Tardes de lluvia en París y otros cuentos" y "Corazón de trovadora" están a la mano de los madrileños y los turistas, representando a las letras campanenses y haciendo conocer a nuestra ciudad. Por otro lado, el poeta campanense Luis Alberto Pisaco presenta, este viernes 3 de junio a las 18:00 horas, en el Salón Blanco del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, su poemario "Por todo lo que amé". Dicha presentación cuenta con el auspicio de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio y la organización de Campana Amanecer Literario. La entrada es libre y totalmente gratuita. Luis Alberto Pisaco es socio fundador de SADE-Campana y socio activo de Campana Amanecer Literario. Sus primeros poemas los escribió en la adolescencia. Ha participado como escritor en distintos grupos virtuales de poesía, donde ha recibido múltiples distinciones internacionales y lo llevó a ser entrevistado por radios de España, México y Chile. Sus trabajos han sido publicados en Antología SADE a nivel nacional "Poesía federal del día del lector" (2021), en Antología Sade Campana "Buenos vientos" (2021), Antología poética del Instituto Cultural Iberoamericano "La Palabra Provocada" (2022) y Antología de Editorial Tea "Lugares que Habito" de Honduras (2022). También ha publicado sus trabajos en La Autentica Defensa de Campana. El 3 de junio de 2017 creó el grupo virtual "Entre rosas y poesías" a través de Facebook, actualmente con alcance mundial, contando entre sus participantes escritores de Argentina, España, México, Colombia, Hungría, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador, Cuba, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay. De esta manera Campana Amanecer Literario, cuna de poetas y escritores, una vez más dice presente en eventos de suma importancia, fiel a su lema: "Ser un proyecto que avanza, sin prisa pero sin pausa, con un objetivo único, llevar las letras campanenses al lugar que les corresponde".



Antologías y libros presentados en la Feria del libro de Madrid Campana Amanecer Literario, en homenaje a los héroes de Malvinas Colimba (Relato de una guerra personal) Por Derlinda Helse, Junio de 2022 Mi nombre es Gabriel, hice el Servicio Militar en el año 1980, en la ciudad de Concordia. Fui destinado al Escuadrón Tanques A. Fue un año de tremendas pruebas, en lo físico y mental. Los entrenamientos eran durísimos. Cuanto más pasaba el tiempo, más severos eran los ejercicios. No nos quedamos ahí, nos llevaron a Puerto Santa Cruz a custodiar el Regimiento 11 de Tanques. Hacíamos ejercicios nocturnos, la disciplina era intensa y el frío insoportable, el viento nos cortaba la piel, no aguantábamos mucho tiempo en la guardia, éramos cien soldados elegidos para estos entrenamientos, ahí me encontraba yo, un poco asustado, pero lleno de orgullo patriótico. Éramos un grupo de muchachos inexpertos y nos pasaron muchas cosas, no todas malas, había mucho compañerismo. Después de más de un año, nos relevó otro escuadrón y volvimos al Norte, Seguían los duros entrenamientos físicos, junto a los soldados recientemente incorporados, hasta que, llegó la baja. Volví a la ciudad donde siempre viví, trabajaba en una fábrica multinacional. Tenía una nueva vida civil, cargada de anécdotas que ya contaré, producto de la experiencia tan singular de haber hecho la famosa "colimba", palabra con la que nos denominaban, y que todos, a los 18 años, esperábamos con ansiedad y expectativa. Cerca del mediodía me encontraba trabajando en el auto junto a mi padre, cuando mamá, con un papel arrugado en sus manos, invadida en llanto, se acercó sin hablar. Ese papel decía que debía reincorporarme, porque habíamos entrado en guerra para recuperar las Islas Malvinas, enfrentaríamos a un monstruo llamado: Gran Bretaña. Esta vez no era divertida la reincorporación, todo era real, aunque parecía mentira. En un Unimog, fuimos a Paraná, allí abordaríamos el Hércules que nos llevaría a tierra malvinense. Éramos soldados movilizados. Ya no había alegría ni chistes tontos de colimbas, ni siquiera miedo. Eso era serio, esto no era un juego de soldados. El silencio que reinaba en el lugar, tenía sabor a muerte, a despedida, sentados a la mesa, había más incertidumbre que hambre, en el aire flotaba la angustia de lo desconocido, se mezclaron las clases. Llegamos al Hércules y debimos esperar para subir, un triste espectáculo, nos mostraba cruelmente por lo que íbamos a pasar, estaban bajando los caídos. Hombres mutilados, brazos, piernas, cuerpos heridos donde le mirábamos. Muertos. Todo estaba manchado de sangre, nosotros debíamos subir, y volar en ese gigante helicóptero, como probablemente lo habían hecho esos hombres, antes que nosotros. En ese momento realmente, arrancó nuestra valentía, teníamos que ir a defender a nuestros desvalidos compañeros, que aún estaban en el frente. A punto de salir, llegó una orden; "Fin de la guerra". Alivio, tristeza, dolor, muchos compañeros nuestros, dejaron su vida en el frente, y nosotros ahí, con un sabor amargo en la boca, sin poder hacer nada. De vuelta a casa totalmente abatidos. Muchos años después, recibí un llamado telefónico, de uno de los soldados que estuvo con nosotros haciendo la "colimba", él intentaba juntarnos para recordar lo vivido, ya que debíamos drenar tanta amargura guardada tanto tiempo. Logramos encontrarnos. Nos apoyamos unos a otros, cada mañana nos saludamos, aquel momento nos unió, como suele hacerlo el dolor. Amo a este querido país, Dios lo proteja, se merece que lo defendamos todos. Este grupo que heredé, son hombres que aman a la Patria como yo, la defendimos juntos, en silencio, desde la desesperación de percibir como perdíamos un pedacito de nuestro suelo, y sentirnos responsables por él, hasta hoy. Eso fue perder un pedacito de mi corazón, un sentimiento de a amor a la Patria.