Lic. Irina Reboni

¿Te cuesta conciliar el sueño? ¿Trabajas en turnos rotativos? ¿Tenes horarios de trabajo fuera de los habituales? Esta nota es para VOS! La falta de sueño suficiente es a menudo una elección de comportamiento, y esta elección se ha vuelto cada vez más generalizada. Frecuentemente se debe al trabajo por turnos y al uso de dispositivos y redes sociales durante los horarios habituales de sueño. Las personas tienden a comer más durante las horas más largas de vigilia sin aumentar la actividad física. Un nuevo estudio publicado el Journal of the American College of Cardiology tuvo como propósito investigar los efectos de la restricción del sueño inducida experimentalmente en el marco del libre acceso a los alimentos. Los hallazgos indicarían que la falta de sueño suficiente podría conducir a un aumento del 9 % en el área de grasa abdominal total y un aumento del 11 % en la grasa visceral abdominal, en comparación con pacientes con sueño promedio de 9 hr. Cada grupo tuvo acceso a la libre elección de alimentos durante todo el estudio. Los investigadores monitorearon y midieron la ingesta de energía, gasto de energía, peso corporal, composición corporal, distribución de grasa, incluida la grasa visceral o grasa dentro del vientre y biomarcadores circulantes del apetito. Los sujetos incluidos en el estudio consumieron más de 300 calorías adicionales por día durante la restricción del sueño, consumiendo aproximadamente un 13 % más de proteínas y un 17 % más de grasas. Ese incremento en el consumo fue más alto en los primeros días de privación del sueño y luego disminuyó a los niveles iniciales durante el período de recuperación. El gasto de energía se mantuvo prácticamente igual en todo momento (es decir que no agregaron mas actividad física para compensar esta ingesta demás de calorías). Los hallazgos muestran que el sueño más corto, incluso en sujetos jóvenes, sanos y relativamente delgados, se asocia con un aumento en la ingesta de calorías, un aumento muy pequeño de peso y un aumento significativo en la acumulación de grasa dentro del vientre. En conclusión, este estudio indicaría que la restricción del sueño combinada con ingesta de alimentos libre promueve el consumo excesivo de energía sin variar el gasto de energía. El aumento de peso y, en particular, la acumulación central de grasa indican que la pérdida de sueño predispone a la obesidad abdominal visceral. Si te sentiste reflejado con todo lo mencionado no dudes en consultarme, SIEMPRE ESTAS A TIEMPO.



