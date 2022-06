Mujeres de Campana se movilizaron en un nuevo #NiUnaMenos

Con la condena a la violencia machista como principal reivindicación, también se destacó la demanda de Justicia por el femicidio de Keila Moreira cuyo femicidio está siendo enjuiciado. Mujeres independientes, de distintas agrupaciones feministas y políticas e instituciones de la ciudad participaron de una nueva marcha del #NiUnaMenos por el centro del casco urbano. La iniciativa de repudio contra la violencia machista fue organizada por la Asamblea Permanente Popular de Mujeres y Disidencias de Campana, que suele reunirse los sábados en la plaza Eduardo Costa para diseñar e implementar acciones de visibilización. Pero este séptimo 3J también tuvo como demanda destacada el pedido de justicia por Keila Moreira, cuyo femicidio está siendo enjuiciado por el Tribunal Criminal Nº2 del departamento judicial Zárate-Campana. "Queremos que nos acompañen para que sea una condena ejemplar y que se haga justicia por toas las chicas", manifestaron allegadas a Keila durante el micrófono abierto que se realizó en la plaza central de la ciudad. La caravana de mujeres se concentró en las escalinatas de la plaza y se movilizó a lo largo de toda la avenida Rocca. Se registraron algunos intercambios verbales con conductores que circulaban a esa hora de la noche, pero no hubo incidentes de ningún tipo. Una joven de 15 años hizo uso del micrófono abierto para contar el acoso callejero que sufre todos los días: "No podemos salir a la calle tranquilas sin tener que soportar a un viejo que te está mirando porque llevás un short corto". "No son todos los hombres, pero si la mayoría. Me parece asqueroso. Lo vivimos yo, mis amigos y todas mis compañeras. Estoy cansada de tener que ponerme prendas largas por los hombres", manifestó la joven entre lágrimas. Ayer se cumplieron 7 años de aquel 3 de junio de 2015 en que se produjo la primera movilización masiva Ni Una Menos, que se organizó tras el femicidio de Chiara Páez, la joven de 14 años que fue asesinada por el novio en la provincia de Santa Fe. Desde ese momento, se registraron 2.041 femicidios en todo el país.

